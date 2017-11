‘Enjoliveurs’, de make up van uw klassieker

‘ Enjoliveurs’, dat klinkt alleen al mooi.

Onder de term ‘ enjoliveurs’ vallen bij onze Franse mede-Europeanen alle chroomdelen en het glimwerk zoals wieldoppen en zo. Maar ook allerlei andere delen kunnen ‘ enjoliveur’ zijn.

De neiging om zich te willen onderscheiden van de massa dateert zelfs nog uit de tijd van voor de uitvinding van het wiel. Automobilisten waren er dus ook vatbaar voor. En de markt speelde daar op in. Fabrikanten als Robri, Sacred en Robergel, Autobleu Tubul, Tonneline en GH leverden al voor auto’s als de TA allerlei glimmends dat als het mee zat ook nog eens een beschermende functie had.

Glimmerdjes dus

Denk aan wieldoppen, uitlaatsierstukken, motorkap emblemen, lampen, claxons, bumperrozetten, 3D nummerplaathouders, klokjes, stuurwielen, spatbordrand beschermers ( ‘sabots’, klompen dus…) tot kofferdeksels aan toe.

Op die manier konden berijders van TA’s 2CV, R4’s Caravelles, Kevers, 203’s en nog veel meer hun automobiel van een persoonlijke ‘touch’ voorzien. En dat deden ze dan ook vol blije overtuiging. Het monteren van een andere grille op zo’n grote, voorwiel aangedreven Citroën was daarbij zo’n beetje de overtreffende trap van esthetische chirurgie. En onder de kap kon de zaak dan nog opgewaardeerd worden met een gegoten, van koelvinnen voorziene aluminium klepdeksel.

En in de kantlijn pakten we dan ook nog even mee dat er voor de Citroën TA’s ook sets met twee carburateurs werden aan geboden door aanbieders als Chateau. Die leverden een aanzienlijke vermogenstoename en een daarbij passend brandstofverbruik.

Staal, aluminium en zamac

De materialen voor al dat moois waren verchroomd staal, het makkelijk te vormen aluminium en ze zamac legering voor het betere gietwerk. Feit is dat al die delen nogal gevoelig zijn voor de tand des tijds. Daarom zit er nu ook een aardig spanningsveld tussen de gewildheid en de beschikbaarheid.

Delen van de fabrikanten die we noemden zijn nadrukkelijk duurder dan onderdelen van onduidelijke herkomst. Tel daarbij dat op beurzen sets wieldoppen meestal per drie worden gevonden en dat treeplankbeschermers er doorgaans alleen in twee rechter of linker exemplaren liggen.

Zoals bij veel andere schaarsigheden is er ook al Chinese naslag gezien. Imitatiedelen hebben in de klassieker wereld qua pasvorm toch al de naam van de bonte hond. En goedkope Chinese naslag kopen valt daarbij zeker onder de wetten op de kansspelen. Het kost bijna niets en dat is precies wat het waard is.

Een fraaie bijdrage

Maar als u zulke mooie tijdssouvenirs hebt gevonden, dan kunnen ze een fraaie bijdrage aan het uiterlijk van uw klassieker leveren. Let er bij montage echter wel op dat al dat opgeschroefde of ingeklemde moois glanzend zit te wachten tot er vocht en viezigheid onder kruipt. Want het zal niet de eerste keer zijn dat een spatbordbeschermer het hele spatbord bij elkaar houdt.

Waar vinden we dat spul?

Op beurzen in Nederland natuurlijk. En in Frankrijk op beurzen en online. In Frankrijk vind je meer onverwachts op beurzen dan hier. Natuurlijk zitten de professionele Franse klassieker- en klassiekeronderdelen op Internet.

Maar in best grote delen van Frankrijk wonen nogal wat oudere mensen en ook heb je daar regelmatig te maken met Internetverbindingen die zo traag als Betuwse appelstroop zijn. En dat helpt mensen er dan toch maar mee om hun spulletjes op één van de vele dorpsmarkten, ‘vide greniers’ (zolder opruimingen) of achteraf op een stalletje van een ‘brocante’ aan te bieden.

Frans leren spreken

En deze winter kunt u uw franse onderhandelingsvaardigheden dan vast aanslijpen met de cursus Frans bij de non profit organisatie ‘Alliance Française’.