Edd China. Job Done.

Rond de jaarwisseling bracht Discovery Channel een tamelijk verse reeks Wheeler Dealers afleveringen via een marathonuitzending in beeld. Juichend had ik de aankondiging daarvan binnen de digitale KPN gids begroet, ik reserveerde ruimte op de harde schijf en de opnamen werden ingesteld. Voor meerdere dagen reserveerde ik de late uurtjes. Zoals zo vaak verheugde ik mij weer op het samenspan Edd China en Mike Brewer.



In de aanloop naar 2017 zag ik echter iets in de afleveringen, dat ik nog niet eerder had bespeurd. Ik kreeg de indruk dat de zijdeglans van het gezicht van Edd China was verdwenen. Het ingetogen, realistische enthousiasme was weg. De ras techneut en liefhebber Edd China leek met minder plezier de afleveringen te maken. Ik werd bevangen door het idee, dat de houdbaarheid van de samenwerking tussen Edd en Mike tijdelijk onder druk stond. Toch wist ik: tot een breuk zou het niet komen. Fout.

Workshop hart van programma

Wat ik absoluut niet zag was dat Edd China al bezig was met een naderend afscheid van één van zijn levenswerken. Onlangs zorgde de videoboodschap van Edd daarom voor een onaangename verrassing. Niet alleen bij mij, maar ook bij de vele fans in tal van landen waar dit geweldige programma wordt uitgezonden. Edd China kon zich niet meer vinden in het veramerikaanste en steeds commerciëler wordende format. Een format, waarin de o zo belangrijke workshopfragmenten al enige jaren aan kracht inboetten. “En die workshop vormde het echte hart van het programma”, zo zei China. Een terechte en oprechte constatering.

Tien rechterhanden maakten reparaties tastbaar

China is gezegend met een jaloersmakend technisch inzicht, tien rechterhanden en een geweldige gave om ingewikkelde reparaties tastbaar te maken voor “the left handed” onder ons. Daardoor maakte hij autotechniek inzichtelijk, interessant en concreet. Natuurlijk: bij de 135 door Mike Brewer gekochte auto’s leek iedere reparatie gemakkelijk realiseerbaar te zijn. Natuurlijk: grote technische hoofdbrekens werden lang niet altijd uitgelicht. Maar toch: het vakmanschap van China werd door niemand ter wereld betwist. Want China verstond de kunst om op prettige wijze de kijker te boeien. En mee te nemen in zijn oplossingsgerichtheid. Een wezenlijk onderdeel van een programma, dat zich sinds 2003 succesvol wist vanwege het totale pakket en de afwisseling erin.

Van specialisme naar algemeen

Het Wheeler Dealers van Edd China en Mike Brewer ontwikkelde zich in de loop der jaren. Zowel financieel, als uitzendingstechnisch. De aandacht voor specialistisch vakmanschap maakte helaas stukje bij beetje plaats voor het meer in algemene zin in beeld brengen van de werkzaamheden. Die typische Britse loods in het altijd wat druilerige Groot-Brittannië werd verruild door de Californische zon. Punctueel in beeld gebrachte reparaties werden snapshots. Wheeler Dealers werd steeds meer een Amerikaans programma. Nog altijd boeiend, maar geleidelijk aan ontdaan van dat prettig kneuterige Britse gevoel voor detail, ambacht en understatement.

Jarenlang stabiel format

Wheeler Dealers werd groot dankzij het eerste seizoen, waarin Schraalhans meester in de Britse keuken was. Het werd een sterk merk dankzij Mike en Edd. Groeide groot dankzij een jarenlang stabiel format. En had tot aan het pensioen van Edd China moeiteloos op de oude leest kunnen doorgaan. Honderden miljoenen kijkers hadden daar vrede mee gehad. Edd China kon met de nieuwe exploitatiewijze van het merk Wheeler Dealers niet leven. Het vertrek staat ook los van de wens van China om nieuwe projecten te starten. Edd China had ook bij Wheeler Dealers oud willen worden. Bij het Wheeler Dealers oude stijl.

Job done. Unfortunately

De fatsoenlijke wijze waarop China zijn afscheid aankondigde en toelichtte sierde de op 9 mei 1971 in Londen geboren techneut en presentator. Maar diep in zijn hart wist Edd China het al een tijdje: “Job done.” Unfortunately. Het nieuwe Wheeler Dealers krijgt van mij wél een kans. Natuurlijk. Maar ik prijs mij ook gelukkig met het feit, dat ik nog veel oude afleveringen heb. Afleveringen, waarin keer op keer duidelijk werd hoe goed Edd China zijn job altijd deed. En het gezicht van Wheelers Dealers voor het leeuwendeel bepaalde. “Well done Edd.”