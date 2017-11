‘Dupont’ een soort Franse Jansen

Luc Dupont. Dat is in Frankrijk net zo’n naam als Piet Jansen. Luc, monsieur Luc Dupont, is uitbater van www.gites-la-sauzette-carcassonne.com, tussen Carcasonne en de Middellandse zee. In die top omgeving knapt hij als bijverdienste en uit hobby Ford Mustangs op. Denk niet aan een grootschalig gebeuren, maar aan één of twee auto’s per jaar. En via internet had hij uitgevogeld dat ‘Mustangs met wat werk’ hier aanzienlijk goedkoper zijn dan daar.

Auto’s kopen in Nederland leek dus een leuk plan. Maar voor monsieur Dupont speelt hetzelfde als voor de meeste Nederlanders die zaken willen doen in Frankrijk: het taalprobleem.

Dupont en andere Franse fenomenen

Veel Nederlanders dromen weg op ‘le bon coin’ om dan, na moed verzameld te hebben, helemaal vast te lopen in de communicatie tussen verkopende partij en de geïnteresseerde. Zo af en toe wordt mij daarom gevraagd om in dat soort gevallen te tolken. En dat heeft er dan weer bij een aantal mensen toe geleid om eens een winter aan een cursus Frans te besteden. Want als ze zien hoe vriendelijk en communicatief Fransen – buiten Parijzenaars om – zijn als ze ook maar een beetje merken dat de andere partij wat moeite heeft genomen om zich wat in hun taal en gewoontes te verdiepen.

En het zijn die gewoontes, die nog belangrijker zijn dan de taal zelf. Zo wordt onze Nederlandse directheid in Frankrijk gezien als onbeschoft en onbeschaafd. Fransen zijn van de lange aanloop, de omslachtigheid, het aftasten en vriendelijk zijn. En als je beseft dat veel echtelieden elkaar nog met ‘vous’, ’u’ dus aanspreken, dan snap je wat een doodzonde het is om mensen direct te tutoyeren of met hun voornaam aan te spreken. Wat Ilja Gort op tv doet, wordt door de Franse figuranten alleen maar getolereerd, omdat hij voor gratis publiciteit zorgt. Hij spreekt feitelijk ook nog eens matig Frans. Maar als de bedoelingen goed zijn, dan kom je daar mee weg.

Fransen nemen er de tijd voor

Om even terug te komen op de lange adem: Een relatie is al vier jaar lang bezig een paar auto’s uit een klein privé museumpje te kopen. Hij gaat daar zo’n twee keer per jaar langs. Praat wat met de bejaarde eigenaar. Drinkt een glas pastis met hem. Al na drie jaar zijn ze samen een keertje uit eten geweest. En vorig jaar is hij voorgesteld aan ‘madame’, de vrouw van de eigenaar. En die droomtransactie? Die gaat helemaal goed komen! Hoogstens nog een jaar op wat… Maar dan moeten er spijkers met koppen geslagen worden.

De omgang met handelaren kan wat directer, maar benader ze toch eerder als voor een afspraakje dan voor snelle bizniz.

Het wemelt in Frankrijk overigens nog van de klassiekers in alle staten, ook ten noorden van de door de Loire gevormde klimaatscheiding. Dus als u deze winter constructief wilt wegdromen, dan kunt u zich een cursus spreekvaardigheid Frans doen. En omdat Frankrijk de wereld graag tot een grotere beschaving wil brengen subsidieert de Franse regering een deel van die opleidingen, zoals die van de landelijk opererende Alliance Française, ook nog eens. En dat is dan weer iets wat ons Nederlanders moet aanspreken.

En Monsieur Luc Dupont wilde nog even kwijt dat klassiekerliefhebbers bij hem meer dan welkom zij en dat hij ze alles kan bieden wat ze willen. En dat lijkt dan toch op Nederlandse zakelijkheid.

DOMAINE LA SAUZETTE

Chambres d’hôtes et Gîtes

D 56

11570 CAZILHAC

CARCASSONNE

Tél: 04 68 79 81 32

Tél: 07 78 35 04 26

lasauzette@orange.fr

Alliance Française des Pays-Bas