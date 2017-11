Droomfietsen en de realiteit van elke dag

Ooit zocht ik in een modelbouwwinkel een bouwdoos van een Triumph T150 V. De winkel had die niet. De winkelier vroeg waarom ik zoiets zocht. “Ik heb er eentje in de schuur en ik wil er eentje voor in huis”. Dat verbaasde de middenstander. “Mensen kopen geen modellen van wat ze hebben. Ze kopen modellen waar over ze dromen”. Dat was mij lood om oud ijzer. Ik verliet de Hilversumse winkel zonder T150 model.

Maar als er zo’n verschil is tussen hebben en dromen moest dat volgens mij niet iets van alleen dat moment zijn. Veel van de droomfietsen uit de jaren zestig-tachtig waren indertijd inderdaad financieel niet behapbaar voor de toenmalige – qua gemiddelde leeftijd veel jongere – motorrijders. En een aantal van die motoren uit deze samengestelde ‘ongeveer Top Tien lijst’ van droom motoren is nu nog steeds voor veel van ons onbetaalbaar. Gelukkig is het aanbod van bouwdozen gegroeid…

En misschien is dat een prima oplossing. Want voor ons klinkt het natuurlijk als maar een kleine pleister op de wond, maar is het oude spreekwoord niet “Het bezit van de saeck is het einde van het vermaeck”?.

Laten we in elk geval blijven dromen…

De jaren zestig

1 De Triumph T120 Bonneville

2 De Kawasaki 500 Mach III

3De Honda CB450 Black Bomber/K1

De BSA Gold Stars

De BMW R69S

De Suzuki T20

De Velo 500 Thruxton

En in de zeventies waren de gedroomde toppers

1 De Honda CB 750 F

2 De Kawasaki 750 H2

3 De Norton Commando’s

De 750-900 SS sucs

De 900 cc Kawa vierpitters

De BMW R90S

De Honda CBX 1000

De Moto Guzi Le Mans

In de jaren tachtig droomden we van

1 Suzuki’s 750 GSX-R

2.Yamaha’s Vmax

3.De Yamaha 350 RDLC. En dat is de enige van de droomfietsen van toen die nu nog betaalbaar is…

Suzuki’s 500 RG

Yamaha’s 500 RDLC

De Ducati 900 MHR

De Honfa VFR 750 en de Kawa GPZ 900 Ninja

De Suzuki 1100 GSX Katana