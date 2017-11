Die Fransen toch. Ze spreken doorgaans vloeiend Frans, maar daar houdt het dan wel mee op.

Ook deze vakantie hebben we een aantal AutoMotorKlassieklezers kunnen helpen met hun Franse besognes, zodat ze voor elkaar kregen wat ze voor elkaar wilden krijgen. Misschien moeten we daar maar een AMK-alarmcentrale voor opzetten.

Een actie die erg grappig was, was de communicatie met tekenaar Florent Gaufreteau. Florent was en is huistekenaar voor de meest Franse klassiekerbladen.

Florent blijkt ook een echte klassiekerliefhebber te zijn met een BX en 404’s in de familie.

Hij was enorm verbaasd dat er hier zoveel TA’s, Eenden en DSsen rijden en besloot volgend voorjaar een keer naar Nederland te komen om klassiekers te kijken. We hebben hem en zijn lief al onderdak en excursies aangeboden.

In de tussentijd stuurde hij de informatie die een AMKlezer wilde hebben. We hebben die info en de bestelactie door gestuurd naar die lezer, maar willen het verhaal ook met u delen.

Dus, ter uwer informatie

Florent drukt affiches. Affiches van klassiekers. Hij rijdt een 404 pick up als company car. En hij groet u allen.

Verzending na ontvangst van betaling via pay pal florent.gaufreteau@wanadoo.fr

Florent stuurt u na een mailtje ” Je veux ordoner xxxx. Oevez vous m’envoyer votre nummero’ bancaire’ ” zijn bank gegevens.

De prijzen voor NL



1 affiche = 10 euros + 12.30 euros verzendkosten = 22.30 euros .

2 affiches = 27 euros

3 affiches = 36 euros

4 affiches = 44 euros

5 affiches = 50 euros

10 affiches = 75 euros

20 affiches = 100 euros

Denk aan het juiste verzendadres, de verzending gebeurt 2x week. Maar de post kan er zomaar 10 dagen over doen.

Momenteel beschikbaar :

VW Combi Evolution

VW Cox Evolution, en een ‘cox’is een ‘kever’

2cv Evolution

Mini Evolution

Citroën type H Evolution

Triumph Spitfire & GT6 Evolution

2cv Diversity

2cv Illimited

De posters zij 50 x 70 cm en gedrukt op 200 grams papier

En verder is alles te bekijken op de site www.dabelprod.com

Aanvullend willen we dan nog uw aandacht vragen voor de cursussen Frans die landelijk verzorgd worden door de -non profit organisatie – Alliance Française, www.alliance-francaise.nl, en de autowoordenboeken NL-F en F-NL van Henk Wagenaar Hummelinck .

Want het is onbeschrijvelijk hoe vriendelijk die arrogante Fransen waarvan alleen de exemplaren onder de dertig wat Engels spreken, worden wanneer ze toegesproken worden door iemand die er blijk van geeft enige moeite te hebben genomen om hun taal te leren.