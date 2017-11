Derde editie CLASSICSNL: groei met behoud van identiteit

Van 27 t/m 29 oktober 2017 beleefde CLASSICSNL haar derde editie. 18.000 m2 aan beursoppervlak werd gevuld met een variatie aan hoogwaardige klassiekers en youngtimers, verschillende branchegerelateerde, dienstverlenende bedrijven en accessoires. Wederom kan er van een geslaagde beurs gesproken worden en realiseerde CLASSICSNL een bescheiden groei.

‘Ik denk dat we er in geslaagd zijn om wederom een beurs van kwaliteit en variëteit neer te zetten’, zegt beursmanager Femke Beekink. “We hebben veel aandacht besteed aan de aankleding van CLASSICSNL. Daarnaast zijn we er samen met – en dankzij – onze deelnemers in geslaagd om de beurs weer naar een hoger niveau te tillen. We hebben deze editie opvallend veel bezoekers vanuit het midden van het land mogen verwelkomen.”

Gevarieerd mediaprogramma werkt landelijk

Beekink vervolgt. “Om dit voor elkaar te krijgen hebben we in de aanloop naar de beurs een gevarieerd, nationaal mediaprogramma uitgevoerd en hiermee veel media-exposure gegenereerd. De liefhebbers hebben het opgepikt en zijn in groten getale – en vanuit heel het land – naar Leeuwarden gekomen. Én met succes: Bij menig deelnemer hebben we een ‘verkocht’ bordje op de klassieker zien staan.”

Aansprekende hoofdthema’s

Het 300SL themaplein, dat in samenwerking met de Mercedes Benz Club Nederland tot hoofdact werd gebombardeerd, was één van de zaken die de CLASSICSNL 2017 editie cachet gaf. De stand met twee prachtige 300 SL Mercedessen, een fraaie Pagode en een prachtige Opera Cabriolet trok veel belangstellenden. Daarbij was de Catawiki oldtimerveiling succesvol en wisselden veel auto’s afgelopen weekeinde van eigenaar. Ook de presentatie van de beroemde reizigersfamilie, de Zapp family, trok de nodige aandacht en resulteerde menig keer in luid applaus. De Zapp family vertrekt niet met lege handen naar Argentinië: Garage Cats voorziet de familie van een nieuw motorblok voor hun inmiddels 89 jaar oude Graham Paige, zodat ze de reis nog wat langer voort kunnen zetten.

Mooie stands van commercie en clubs

Het genoemde vormde de ruggengraat van de beurs, die zich verder kenmerkte door een sfeer- en smaakvolle ambiance, die de aanwezige klassiekers en youngtimers prachtig uitlichtten. De diverse standhouders- zowel de commerciële deelnemers als de clubs- zorgden voor een fraaie cohesie in Leeuwarden. Niemand kon om de wederom indrukwekkende stand van Cars, Cola and Coins heen. De paviljoens van de Klassieker Club Fryslân en de HAV spraken ook tot de verbeelding. Verder maakte de stand van Cats- met fantastische vooroorlogse klassiekers- voor het derde jaar op rij veel indruk, en wist Marinus Brouwer zijn Passie voor Glans weer vakkundig over te brengen. Over de hele linie was het aanbod en de aankleding door alle betrokkenen uitstekend waren verzorgd. Daarom was er genoeg reden voor tevredenheid over de beurs, die reeds vanaf de lancering in 2015 tot de betere beurzen in Nederland behoort.

“Ruimte voor ontwikkeling”

Volgens beursmanager Femke Beekink is er echter nog ruimte voor ontwikkeling. ‘Ondanks de bescheiden groei zijn we nog niet helemaal tevreden. We denken dat er nog veel meer uit deze beurs gehaald kan worden en geloven in de potentie van CLASSICSNL. De organisatie zal dan ook evalueren met de deelnemers én bezoekers om van de vierde editie een nog groter succes te maken’, aldus de beursmanager, die met haar team prima heeft voortgeborduurd op de eerste twee versies.