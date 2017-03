Circus aan de 348? : Gallery Aaldering

92 SHARES Deel Tweet

Aan de N348 langs Brummen ligt Gallery Aaldering. Dat is net zo bekend als dat de Eiffeltoren in Parijs staat.

Circus aan de 348?

Alleen staan er de laatste tijd een stel grote evenementententen buiten op het terrein van The Gallery. Asielzoekers, een camping, concurrentie voor de Zwarte Cross? Welnee: Er wordt drastisch verbouwd in Brummen.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Uit zijn jas gegroeid

Toen the Gallery werd gestart waren er 100% Hollandse somberaars die zeker wisten dat zo iets groots veel te groot was voor Nederland en de omliggende Europese provincies. Die pessimisten hebben ongelijk gekregen. Nico en Nick Aaldering plus de hele Brummense crew zijn vanaf dat moment alleen maar beter gaan draaien. The Gallery was voor de handel in klassiekers duidelijk een ‘next level’.

Inmiddels bleek het pand in Brummen inmiddels eerder te weinig, dan teveel ruimte te bieden. Daarom is er nu een grootscheepse verbouwing aan de gang waarbij de indeling helemaal veranderd wordt en de bovenste verdieping ook tot showroom wordt getransformeerd.

En in de tussentijd hebben de klassiekers waar binnen even geen ruimte voor was dus gedeeltelijk hun intrek in genomen in dat tentenkamp dat we net al noemden.

Of er kans op verbouwingskortingen is? “Nee, natuurlijk niet. Toen het Rijksmuseum werd verbouwd gingen de Rembrandts toch ook niet in de aanbieding?”