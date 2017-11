Borrelpraat

Jaguar XJS

Het fameuze miniatuurautoimperium Corgi bracht ooit een miniatuur van de Jaguar XJS als (Britse) ‘politieauto’ op de markt. Wonderlijk genoeg toonde het exemplaar een ‘bult-op-de-motorkap’ zoals dat bij de V12 uitvoering een ‘must’ was. Mooi pech, want de politie gebruikte in Groot-Brittannië alleen de uitvoering met de zespitter en die had géén ‘bult’…

Vauxhall Viva

Heeft u wel eens goed gekeken naar wat er op de badge van het stuurwiel van een Vauxhall Viva staat? ‘Energy absorbing’. Daar is geen woord Frans bij. Het stuur zou bij een botsing de klap opvangen. Wij zouden het niet (durven) proberen…

Range Rover

De Range Rover werd bijna 50 jaar geleden geïntroduceerd. Vanaf de minute go was het een groot succes. De directie had besloten dat de verkoopprijs in Groot-Brittannië onder de £ 2.000 moest liggen. Dat mislukte, want de veiligheidsriemen, ingepland als ‘accessoire’, bracht £ 2.002 op het prijskaartje. Iets om indertijd wakker van te liggen?

Triumph Stag

De Triumph Stag werd niet echt een verkoopsucces. Wist u echter dat Ferguson Formula indertijd drie van deze auto’s ombouwde naar vierwielaandrijving? Die waren te herkennen aan een indrukwekkende bult op de motorkap. Er is nog meer bijzonders te melden. Carrosseriebouwer Tickford, eigendom van Aston Martin, presenteerde in 1982 een danig gemodificeerde Stag. Duidelijk zichtbaar waren de lijnen van de Aston Martin Vantage V8. De standaard motor – goed voor 145 pk – werd opgepompt zodat er 200 pk naar de achterwielen ging…

Austin en Morris Mini

De Austin en Morris Mini is in de loop van haar productiejaren over de hele wereld in licentie gebouwd. De eerste fabriek waar deze karretjes buiten Groot-Brittannië gebouwd werden, stond in… Amersfoort! De firma Molenaar N.V. In 1959 begon de productie. Er zagen in dat eerste jaar dertig wagentjes het levenslicht. De kwaliteit van het aangeleverde materiaal – de Mini’s werden daar om belastingtechnische redenen slechts in elkaar gezet – was van een bedenkelijk niveau. Iedere daar geproduceerde Mini moest een betere pasvorm krijgen. Daartoe werden de panelen aangevuld met ‘lood’ zodat het plaatwerk er tenminste nog een beetje ‘passend’ uitzag. Zou er nog een van die hele vroege – Nederlandse – Mini’s over zijn?

Austin Mini Seven

En als het dan toch over Mini’s gaat, decennia lang is gedacht dat de Austin Mini Seven met de Britse registratie 621 AOK – in het Heritage Motor Centre te Gaydon tentoongesteld – de allereerste Mini was. Met chassisnummer 101. Die zag met chassisnummer 102 op 3 april 1959 in de fabriek te Longbridge het levenslicht. Beide wagentjes werden geleverd aan Alec Issigonis, de geestelijk vader van dit icoon. Veel speurwerk heeft geleerd dat chassisnummer 101 het ondermaanse al lang heeft verlaten en niet meer bestaat. Het kenteken 621 AOK nog echter wel, want in Groot-Brittannië kan een kenteken via officiële kanalen gekocht worden. Chassisnummer 102 – voorzien van het kenteken 627 HUE – bestaat nog wel. Die werd in 1965 verkocht aan Donald M. Healey in wiens werkplaats er een tweezitter cabriolet van werd gemaakt. Dat autootje – niet moeders mooiste qua vormgeving – prijkt in het Mini Maruyama Motor Museum in het Japanse Tokyo. De eerste Morris Mini Minor zag overigens op 8 mei 1959 in de fabriek te Cowley het levenslicht. Ook dat is een verhaal waarbij de wenkbrauwen gefronst kunnen worden…

Lotus Elise

Lotus gaf begin jaren negentig een aantal ontwerpers opdracht ‘iets nieuws’ te tekenen dat later bekend zou worden als de Lotus Elise. Onder die ontwerpers een aantal toppers: Tom Tjaarda, Trevor Fiore, Girogetto Giugiaro. Uiteindelijk kreeg de Britse ontwerper Julian Thomson de opdracht… , het model redde de toen noodlijdende Britse sportwagenfabrikant op het nippertje.

Saab V8

Als Saab liefhebber moet u natuurlijk weten dat de wereld in de jaren tachtig bijna verblijd was met een model voorzien van een V8 motor. Basis van de motor was de vierpitter die feitelijk een doorgezaagde V8 was van Triumph. Helaas, na een aantal prototypes werd het plan geschrapt.

Gemiddelde leeftijd

U bent natuurlijk erg trots op uw klassieker, of u heeft een – helemaal betaald – voertuig voor het dagelijks vervoer van een jaar of tien oud. Omstanders hebben dat laatste al kunnen zien aan het kenteken op die auto. U telt al bijna niet meer mee met-zo’n-oud-ding. Is niet goed voor het milieu, u moet (…) ‘nieuw’ rijden, laat men u weten…Verrassing, in amper 13 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd van een automobiel van 7,3 jaar naar 8,9 jaar gestegen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de zogenaamde ‘crisis’ in de financiële wereld…

Draairamen

‘Draairamen’, inmiddels ook al bijna ‘antiek’, werden in een automobiel pas in 1919 geïntroduceerd. Dat noemde men toen ‘Perfect’. De Amerikaanse merken Packard en Pierce-Arrow waren de eersten. Daarvoor werd een raampje opgetrokken of neergelaten middels een leren strip. Net zoals dat toen in treinen gebeurde. Packard was overigens ook de eerste automobielfabrikant die de voorontsteking elektrisch regelde. Dat was in 1900 al te vinden op de Model B. Bij andere auto’s moest de chauffeur dat met de hand bedienen. Daartoe zat er meestal een handle op het stuur.

Rolls-Royce Silver Shadow

Haast ongemerkt is de Rolls-Royce Silver Shadow ook alweer meer dan een halve eeuw oud. De introductie in 1965 van die Edelkoets hield een radicale modernisering in voor het merk. Naast een veel moderner ogend ontwerp, kreeg de nieuwe Roller ook een aantal voorzieningen. Een zelfdragend koetswerk, schijfremmen rondom, onafhankelijke wielophanging aan de achterzijde en een van Citroën in licentie gekocht hydropneumatische wielophanging. De Edelkoetsenbouwer noemde dat ‘automatic ride control’. Als spoedig kwam men erachter dat dit systeem op de vooras niet nodig was. Pas in 1969 verdween het. Over sommige dingen moet je als mens ‘ietsje’ langer nadenken alvorens je een beslissing neemt. Misschien ten overvloede, een Rolls-Royce Silver Shadow kan ook verschrikkelijk roesten en te kampen krijgen met afgrijselijke technische problemen. In het bijzonder in de vering, besturing en remmen…