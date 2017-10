BCA youngtimer- en special car veiling, 7 november

BCA verzorgt op 7 november een grote veiling van youngtimers, special cars en zelfs enkele klassiekers. “Het Nederlandse personenwagenpark wordt steeds ouder. Was in 2006 nog maar zo’n tien procent van alle personenauto’s vijftien jaar of ouder, tien jaar later is dat percentage verdubbeld naar meer dan twintig procent,” weet het veilinghuis te melden. Men merkt daar vooral een toegenomen populariteit van auto’s tussen de 15 en pakweg 30 jaar oud. Een reden temeer om er een speciale veiling aan te wijden.

Ook interessant voor particulieren

De youngtimer is niet alleen populair bij bedrijven, zoals ZZPers maar ook particulieren kiezen bewust voor een youngtimer, denkt het naar zeggen grootste veilinghuis voor personen- en bedrijfswagens in Nederland. “Dat is niet zo gek, want de ‘jongste’ generatie youngtimers is van bouwjaar 2002 en in die tijd waren zaken als airconditioning, cruise control, ABS en airbags al gemeengoed. Ze doen dus weinig onder voor moderne auto’s qua luxe en veiligheid, maar kosten in aanschaf een stuk minder,” weet men. Daarnaast is een goede youngtimer een stuk onderhoudsvriendelijker dan een echte klassieker.

Youngtimerveiling

Tijdens een speciale veiling op dinsdag 7 november gaan er bij BCA in Barneveld tientallen youngtimers en andere bijzondere personenauto’s onder de hamer. De auto’s worden op de website van BCA gepresenteerd met foto’s en voorzien van een uitgebreide technische rapportage. Vanaf 8.30 uur is de showroom die dinsdag geopend en kunnen alle auto’s bekeken worden. De veiling zal rond de klok van 13.00 uur beginnen, direct na de reguliere personenwagenveiling die om 11.00 uur start. De toegang is uiteraard gratis en ook particulieren kunnen in de hal meebieden.

Wilt u uw youngtimer juist verkopen op deze unieke veiling? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. U kunt uw auto vooraf aanmelden op de site van BCA: www.bca-autoveiling.nl/youngtimerveiling

Op de website is ook meer informatie te vinden over het kopen en verkopen op de veiling en zal in de aanloop naar 7 november de kavellijst met alle te veilen auto’s te zien zijn.