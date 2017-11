Aviodrome Lelystad. Luchtvaarthistorie en…….oldtimers

Voor de liefhebbers van het vaderlandse industriële erfgoed is het zeer de moeite waard. Het Aviodrome in Lelystad vormt een ode aan de vaderlandse luchtvaartgeschiedenis. Het in 2003 van Schiphol naar Lelystad verhuisde walhalla voor luchtvaart fans herbergt véél, heel veel moois. En wel in die mate, dat de aviofan eigenlijk aan een dag niet genoeg heeft om die indrukwekkende constructieve en technische historie van de luchtvaart in zich op te nemen.

Ga maar na. Wij noemen de Wright Flyer, de Fokker Spin, de Fokker C-5D, de Fokker F.VII, de Lockheed Constellation, de Uiver, de Douglas DC 3, de Jumbo Jet, de Douglas C 54 A Skymaster. Zij vormen een kleine greep uit hetgeen de bezoeker in Lelystad te zien krijgt. De verantwoordelijken realiseerden zowel een binnen- als een buitenexpositie met diverse thema’s. Ook bouwden zij de T2 Hangar én betoonden zij de historische contouren van Schiphol eer. In Lelystad werd het oude hoofdgebouw van de nationale luchthaven exact nagebouwd. Wie deze opstallen heeft betreden voélt de intimiteit van de aanloop naar het reizen door de lucht uit vroeger tijden. Het genoemde is slechts een greep uit de diversiteit die Aviodrome op luchtvaartgebied aan de bezoekers presenteert.

Luchtvaarthistorie en…..oldtimers

Daarnaast is het niet alleen het luchtvaarterfgoed dat de klok slaat in Lelystad. Want de betoverende vliegtuigen van weleer worden bijgestaan door nog meer moois: heerlijke klassiekers, die bij wijze van tijdlijn de evolutie van het wegverkeer hand in hand laten gaan met de technische ontwikkelingen binnen de luchtvaart. Ook voor oldtimerliefhebbers valt er daarom- additioneel gezien- veel te genieten. Want de binnenexpositie start namelijk met een replica van de allereerste auto: de Benz Motorwagen. Even verderop pronkt- onder de vleugels van de Fokker Spin- een Chapuis Dornier. En zo wordt de historische luchtvaart tijdlijn luister bij gezet door nog meer oldtimers.

Een greep uit de aanwezige oldtimers

Om er een paar te noemen: een betoverende Hanomag, een Delage DO uit 1921, een tweetal A-Fords en de Peugeot 202 UH van transporteur Koninklijke Saan voegen historische waarde toe. Daarnaast is de Spyker C2 Vrachtwagen uit 1921 niet te missen. Verder rust het prototype van de DAF 600 uit 1958 onder de veilige vleugels van het luchtvaarterfgoed, in de nabijheid van onder meer een Mercedes Benz 220 Cabriolet én een Buick Riviera. De genoemde oldtimers vormen een selectie uit een groter geheel, dat een geschiedenis kent in het Autotron.

Aanwezigheid Autotron klassiekers geen toeval

Het is niet geheel toevallig dat de collectie in het Aviodrome is te zien. Dirk Lips- de zoon van Autotron oprichter Max Lips- is met zijn bedrijf Libema eigenaar van diverse pretparken. Ook het bestieren van evenementencentra en themaparken horen bij die activiteiten. Het Aviodrome is één van de themaparken. In 2012 werd het luchtvaartpark in Lelystad overgenomen door Libema. Dirk Lips aarzelde niet om de ontwikkeling van de auto hand in hand te laten gaan met de ontwikkeling van het getoonde luchtvaarterfgoed.

Achtergehouden collectie

Want Lips bracht een aantal oldtimers onder in Lelystad. Het is een verzameling, die deel uitmaakte van de Autotron collectie van vader Max Lips. Zoonlief slaagde erin, om een dertigtal auto’s uit te collectie van vader Max in eigendom te krijgen. Het gebeurde in de aanloop naar het moment waarop de gehele Autotron collectie werd verkocht aan het Nationaal Automobiel Museum, dat tegenwoordig bekend staat als Louwman Museum.

Aviodrome:pleisterplaats vól erfgoed

De aanwezigheid van de collectie oldtimers geeft het van oudsher al aantrekkelijke Aviodrome een toegevoegde waarde. Tevens is het indrukwekkend om te zien hoe de technologische ontwikkelingen door de jaren heen zijn weerslag hadden op de luchtvaart en de automobielindustrie. Het is daarom- en nog om veel meer redenen- zeer de moeite waard om naar deze pleisterplaats vól erfgoed af te reizen. Voor fans van luchtvaart, voor liefhebbers van klassiekers. En eigenlijk voor iedereen die het historische hart op de juiste plaats heeft zitten.

Meer informatie over het Aviodrome vindt u hier.