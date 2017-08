Auto Motor Classic Day, 10 september

Op 10 september vindt de Auto Motor Classic Day plaats, een AMK feestje op het terrein van Classic Park in Boxtel. Natuurlijk kan er genoten worden van honderden klassieke auto’s en motoren, maar er is meer.

Thema

Tijdens de Auto Motor Classic Day besteden we extra aandacht aan auto’s en motoren van Nederlandse makelij en die speciaal voor de Nederlandse markt werden gemaakt. Het thema dus… Nederlands Fabrikaat. We hebben dan ook voor bestuurders van Nederlandse merken auto’s of motoren van minimaal 25 jaar oud een aantal gratis kaarten beschikbaar. Die kunt u – zolang de voorraad strekt – bestellen via de ticketshop.

Classics & Food

U zult ze vast wel hebben zien staan op evenementen. De steeds populairder wordende foodtrucks. Vaak omgebouwde klassiekers, van waaruit hapjes en drankjes worden verkocht. Op sommige festivals zijn ze dan ook massaal aanwezig. Ook op de Auto Motor Classic Day. Met natuurlijk Nederlands fabrikaat als thema hebben we een Holland foodplein waar behalve heuse broodjes Unox meer Hollandse hapjes te krijgen zijn. En een Classic Foodplein, waar vanuit onder andere een halve Cadillac pitah burgers worden geserveerd. Maar ook een VW Pickup met patat, een Unimog 404 met seafood, pizza en kipsalade en een Mini met koffie. Dat moet toch lekker gezellig kunnen worden daar. Maar u kunt natuurlijk uw natje en droogje ook nog in het restaurant halen op het terrein, dat ook geopend is.

Taxatiestraat

En mocht u toevallig ook uw auto of motor nog moeten laten taxeren. We willen een live taxatiestraat opzetten, waar u voor een concurrerend tarief van € 85, inclusief taxatierapport voor uw verzekering,uw klassieker kunt laten taxeren. Opgeven daarvoor kan via http://amklassiek.nl/taxatiestraat/

Ook clubs

Natuurlijk is er een show van klassiekers. We willen clubs zoveel mogelijk oproepen ook naar het evenement te komen. Een standruimte is gratis en de leden van de deelnemende clubs mogen voor het kortingstarief van € 5 per persoon naar binnen. De mooiste clubstand belonen we met een leuke prijs… een reportage in Auto Motor Klassiek. http://www.amclassicday.nl/clubs/

Standhouders

Voor standhouders is er buiten nog ruimte. Prijzen zijn laag en te vinden op de site. We zouden het natuurlijk helemaal te gek vinden als er nog een paar leuke bedrijven bij komen. Voor informatie kunt u contact opnemen met info@amclassicday.nl.

Oldtimer- en youngtimer verkoopmarkt

Als bedrijf of particulier kunt u uw oldtimer op de Auto Motor Classic Day te koop aanbieden. Het voordeel ten opzichte van de gemiddelde verkoopsite is natuurlijk wel duidelijk. U biedt uw oldtimer live aan, en dus is de kans op verkoop vele malen groter. En duur is het ook niet. We vragen € 35 per auto verkoopplek en € 20 per motor verkoopplek. Dat is inclusief entree voor u als bezitter. Interessant? Meld u dan even aan via redactie@amklassiek.nl, vertel met hoeveel auto’s of motorfietsen u wilt komen, of schrijf u direct in via http://amclassicday.nl/bedrijven/.

Museum

Op Classic Park in Boxtel zit natuurlijk ook een mooi museum, waar meer dan honderd bijzondere en klassieke voertuigen geëxposeerd staan. Als bezoeker aan de Auto Motor Classic Day mag u ook gewoon het museum binnenlopen en een kijkje nemen. Dat zit bij de entree inbegrepen.

Concours d’Elegance

Heeft u een mooie klassieker? Dan maakt u als deelnemen aan het concours ook kans op een mooie beker en de hoogste eer. En misschien ook nog wel een mooie reportage in Auto Motor Klassiek. Interessant? Geef u dan direct op via festivals@classicpark.nl of redactie@amklassiek.nl.

En verder…

Verder staan er ook wat standaardzaken op het programma. Een meeting van klassiekerliefhebbers, met een hele hoop klassiekers te zien en bewonderen. Een gratis fotoshoot van de deelnemende klassiekers, mét eigenaren natuurlijk. Ook voor de kinderen is er vermaak en is het museum met een fantastisch collectie van zo’n 140 auto’s is ook met hetzelfde entreekaartje toegankelijk. Zo’n kaartje kost € 8,50 per persoon, kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar, AMK lezers en leden van deelnemende clubs € 5 per persoon. En u vindt ook een flyer bij AMK ingesloten, waarmee u ook met korting op de toegang kunt krijgen. We hopen dat jullie er allemaal bij zijn. Meer informatie via www.amclassicday.nl