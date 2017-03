Nieuwe Alpine A110 in juli naar Concours d’Elegance in Apeldoorn

97 SHARES Deel Tweet

Het is een auto die wij met meer dan normale belangstelling volgen. Moderne techniek en klassieke lijnen komen tegenwoordig steeds minder vaak samen. Alpine heeft die soms verrukkelijke combinatie wel weten te realiseren. Op de Salon van Genève werd de nieuwe Alpine A110 onthuld. En deze Franse sportieveling met diverse retrokenmerken zal ook een Nederlandse vuurdoop krijgen. In ons land zal de auto voor het eerst te zien zijn tijdens het Concours d’Elégance Paleis Het Loo (1 en 2 juli 2017). De nieuwe Alpine A110 zal samen met de historische modellen van het begrip uit Dieppe tentoongesteld worden.

Een jaar na de presentatie van de Alpine Vision conceptauto werd de nieuwe A110 onthuld. Dankzij de combinatie van typische Alpine eigenschappen, zoals een laag gewicht, wendbaarheid en prestaties, treedt de nieuwe tweezits sportcoupé met middenmotor in de voetsporen van zijn illustere voorgangers, de A110 ‘Berlinette’ in het bijzonder. Het nieuwe model wordt geproduceerd in de Alpine fabriek in Dieppe.

Alpines’ claim:rijplezier

Alpine is terug en komt met een duidelijke belofte: rijplezier. De A110 heeft een aluminium chassis en carrosserie die gepopnageld en gelast zijn, teneinde een stijve lichtgewicht structuur te bereiken. De auto is zeer licht: het leeggewicht van de A110 (exclusief opties) bedraagt slechts 1.080 kg. Het compacte formaat (4.178 mm lang, 1.798 mm breed en 1.252 mm hoog), de optimale gewichtsverdeling (44% voor, 56% achter) en het lage zwaartepunt zijn puur gericht op wendbaarheid, vooral op bochtige bergwegen waar Alpine modellen uit de jaren zestig en zeventig naam en faam maakten.

Tailormade

De A110 wordt aangedreven door een nieuwe en speciaal voor dit model ontwikkelde 1,8-liter viercilinder turbomotor met een specifiek in- en uitlaatsysteem, een turbo en een aangepast motormanagementsysteem. De krachtbron levert een vermogen van 185 kW/252 pk en een maximumkoppel van 320 Nm. Hij stelt- samen met een speciaal voor Alpine ontwikkelde zeventraps DCT-transmissie van Getrag- de A110 in staat om een sprint van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden af te leggen. Daarnaast beschikt de A11- over een actief, lichtgewicht uitlaatsysteem met één uiteinde.

Oud en nieuw

De nieuwe A110 combineert moderne designdetails, materialen en technieken met de efficiency, het compacte formaat en het silhouet van de originele A110 Berlinette, waarbij de gebogen achterruit direct verwijst naar die van historische Alpine-modellen. Binnenin is de A110 minimalistisch vormgegeven, met een lichtgewicht ontwerp en een comfortabele zitpositie. Materialen van topkwaliteit, ‘full-grain’ lederen bekleding, aluminium en Carbon Fiber dragen bij aan de unieke rijervaring voor berijder en passagier.

Ontwerpkunst van vroeger, hedendaagse lekkernijen

Alpine is terug. Het is terug met een auto die hedendaagse lekkernijen combineert met de ontwerpkunst van vroeger. Hij mag zich in een behoorlijke belangstelling verheugen, want de Première Edition is reeds uitverkocht. In 2018 zullen meer uitrustingsniveaus worden gelanceerd. Hoe dan ook: de Alpine A110 zal zich ongetwijfeld ontplooien tot een ware liefhebbers auto, die in Apeldoorn zijn Nederlandse debuut zal maken!