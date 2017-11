Voor in de agenda: Auto Motor Classic Day en andere evenementen!

Als vaste lezer van Auto Motor Klassiek heeft u het ongetwijfeld meegekregen. Op 10 september aanstaande vindt de Auto Motor Classic Day bij Classic Park in Boxtel plaats. Het is alweer het tweede evenement waar Auto Motor Klassiek de naam aan verbindt. En net zoals het AMK Festival in Zandvoort belooft ook het aanstaande AMK evenement een feest voor de liefhebber te worden.

De organisatie pakt uit met een mooi hoofdthema: fabrikaat van eigen bodem. DAF zal niet ontbreken, maar ook zeldzaam erfgoed (Eysink, Ducati Hagen, de hulpmotorenhistorie van vaderlandse grond) zou zomaar eens een verrassende blik kunnen werpen op uw beleving ten aanzien van het Hollandse erfgoed. Verder zullen onder meer een taxatiestraat, verkoopstands en clubs hun opwachting maken in Boxtel. Als liefhebber noteert u de datum van 10 september ongetwijfeld in uw agenda. En u wilt natuurlijk nog meer weten over dit klassiekerfeestje van Auto Motor Klassiek. Daarvoor kunt u alvast terecht op de speciaal voor de Auto Motor Classic Day ingerichte website.

AMK Lezerscontactavond

Ook op het gebied van meetings is AMK natuurlijk al enige tijd actief. Al een paar jaar organiseert Auto Motor Klassiek de lezerscontactavond in De Blesse, vier kilometer onder Wolvega. Inmiddels is het een vaste waarde geworden voor talloze Auto Motor Klassiek lezers. Het goede nieuws is dat op 27 juli aanstaande wederom een contactavond plaats vindt. Voor u als oldtimerliefhebber en -bezitter de aanleiding om uw klassiekerpassie met anderen te delen. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst? En wilt u zich aanmelden? Klik dan op deze link. U beleeft gegarandeerd een leuke avond!

Een blik op de kalender

Mocht u niet willen wachten en het komende weekend die typische klassiekersfeer willen opsnuiven, dan doet u er goed aan om een blik om de Oldtimer Evenementen Kalender te werpen. De hoeveelheid evenementen is op dit moment, vanwege de vakantieperiode, in omvang enigszins gedaald. Toch willen wij u de activiteiten, die op korte termijn georganiseerd worden, niet onthouden. Hou daarom ook de komende tijd de Oldtimer Evenementen Kalender in de gaten!

Uw evenement op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender

Organiseert u zelf een rally, meeting, evenement of festival? Dan kunt u deze plaatsen op de AMK Oldtimer Evenementen Kalender. Met een goed bereik genereert u veel publiciteit. Uw evenement kunt via Auto Motor Klassiek publiceren door hier te klikken. Kleine moeite, en een groot plezier. Voor u. En uw bezoekers!