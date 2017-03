Viva Italia 2017 wordt weer puur Italiaans

6 SHARES Deel Tweet

Een paar jaar deelde Viva Italia het TT-circuit van Assen met Super Car Sunday. Dit jaar spelen de Italiaanse auto’s en motoren weer een prominente rol speelden. Want de organisatie heeft de keuze gemaakt om Viva Italia weer als vanouds een puur Italiaans evenement te laten worden. Viva Italia 2017 wordt – in plaats van tijdens het pinksterweekend- nu op 9 april gehouden. 402Automotive organiseert met Viva Italia in ieder geval een evenement om van te watertanden.

Naar verwachting 1.200 auto’s en motoren

Diverse facetten van de Italiaanse auto- en motorencultuur komen aan bod. Zo zullen diverse bedrijven hun opwachting maken met accessoires, kleding en lifestyle attributen op de Piazza Affari. En natuurlijk komen tal van Italiaanse merkenclubs met prachtige klassiekers en moderne bolides naar Assen. Zij zullen dat doen met een totaal aantal auto’s dat naar verwachting rond de 1.200 exemplaren zal liggen. De SCARB, de Lancia Club Nederland en de Lamborghini Club Nederland zijn een paar van de verenigingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de ongetwijfeld indrukwekkende verzameling in Assen. Daarnaast zijn ook de motoren vertegenwoordigd in Assen. Zo heeft de Ducati Olanda Club Nederland aangekondigd, de hoofdstad van Drenthe op te luisteren met een afsluitende demo op het circuit. Tevens zullen in Assen fraaie MV Agusta’s, Aprilia’s, Moto Morini’s, Benelli’s, Laverda’s, Moto Guzzi’s te zien zijn.

Strada Ferrari en Via Maserati

Bijzonder is de aanwezigheid van een 100-tal Ferrari’s en een 40-tal Maserati’s, die onder de respectievelijke noemers Strada Ferrari en Via Maserati worden geshowd. Ook worden eigenaren van een moderne Italiaanse auto of betoverende klassieker uit de laars in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Concorso d’Eleganza. Tevens kunnen belangstellenden deelnemen aan een parade of de track time voor auto’s en motoren. En wie gewoon eens wil ervaren hoe het voelt om in een Ferrari mee te rijden, kan instappen in een Ferrari 430.

Competizione di Tempo

Een nieuw onderdeel van Viva Italia is het programma onderdeel Competizione di Tempo. Dit is een afgeleide van het wereldbekende Time Attack racen. Dit jaar hebben bezitters van een Italiaanse volbloed de kans om tijdens Viva Italia het op te nemen tegen andere raspaardjes van Italiaanse makelij. Er zullen twee kwalificaties worden gehouden voor de uiteindelijke finale.

Meer informatie over Viva Italia 2017 vindt u hier.