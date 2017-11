Tulpenrallye trapt af in Almere

Eigenlijk begint de Tulpenrallye pas op 7 mei. Belangstellenden en natuurlijk ook de deelnemers zelf konden zaterdagmiddag echter al wat voorpret beleven in Almere.

Normaal gesproken is de technische keuring voor een rally een beetje saai: papierwerk, kijken of alle lampen van de auto het doen, dat soort dingen. De organisatie van de Tulpenrallye had er dit keer meer werk van gemaakt. Op het terrein van Athlon (een leasemaatschappij die zichzelf ‘mobiliteitsprovider’ noemt) werden namelijk niet alleen de ruim 200 deelnemende auto’s gekeurd; de klassiekers namen het ook tegen elkaar op in een sprint.

Voor de geïnteresseerden had Athlon ook nog een aantal nieuwe auto’s tentoongesteld. De meeste klassiekerliefhebbers bezitten immers ook een moderne auto. Al bleek duidelijk niet iedereen even goed op de hoogte van het moderne blik. ‘Oh, is dit nu zo’n Tesla?’, hoorden we iemand vragen. Ja, dat was inderdaad een Tesla. Ook andere merken waren vertegenwoordigd, waardoor het onder meer mogelijk was om de nieuwe BMW 5 Serie en Alfa Romeo Stelvio te bekijken.

Op 7 mei melden alle deelnemers zich op de Schlossplatz in het Oostenrijkse Tegernsee. De ochtend daarop gaat de rally echt van start: vanaf 7.31 uur starten de 200 klassieke auto’s die meedoen aan deze 64ᵉ editie, die 2.515 kilometer lang is.

Een aantal jaren was het deelnemersveld een tikje eentonig, vol BMW 2002’s, Volvo Amazons en Alfa Giulia’s. De laatste jaren is dat anders, ook bij deze editie. Zo doen Ton en Daniël van Dorsselaer mee in een heel vroege Kever, uit 1949. Ook mooi is de Alfa Romeo 6C 2500 SS uit 1946 van Ralph van de Bos en Tom Deschan. En in een Nederlandse rally hoort een Nederlandse auto, dus we hopen op een goed resultaat voor de DAF 55 Marathon (1968) van Rob van Dooren en John van Dam.

De winnaars van vorig jaar, Alexander Leurs en Peter van Hoof, komen hun titel verdedigen in hun Opel Ascona uit 1970. Renger Guliker won in 1983, toen ‘de Tulp’ nog een snelheidsrally was, met een Porsche 911. Hij heeft die 911 nog steeds, maar mag daar niet mee deelnemen omdat hij te nieuw is. Voor zo’n oud-winnaar zou de organisatie natuurlijk een uitzondering moeten maken, maar dat gebeurt niet. Evengoed doet Guliker mee in een Porsche, maar nu een 911 T uit 1969. En die andere Porsche-veteraan is er ook: Gijs van Lennep, met Peter Rovers als navigator, in een 356 A Coupé uit 1953.

Hoe het eindklassement er ook uit ziet, de echte winnaars staan voor ons al vast: de teams die deelnemen met een vooroorlogse auto. Dit jaar zijn dat vier auto’s in de Vintage-klasse (een Bentley, een Alvis, een MG en een Lagonda), maar ook twee in de Sporting-klasse: Michiel Hehenkamp en Ron Nakken met hun Invicta S (1932) en Ruud en Miriam Wesselink met hun Citroën Traction Avant (1937).

Wie de deelnemende auto’s zelf wil zien, kan op 13 mei naar Noordwijk komen (vanaf ongeveer 13.00 uur). Aan de finish bij Grand Hotel Huis ter Duinen nemen de deelnemers tulpen in ontvangst en kunnen ze volgens traditie genieten van haring en Corenwyn. Al even traditioneel gebeurt dit pas na de sprint over de Koningin Wilhelmina Boulevard.