Sanglas op de motorbeurs of niet?

Naar de motorbeurs of niet? Dit weekend is het weer de officiele opening van het motorseizoen in de Jaarbeurs van Utrecht. En of wij als klassiekerliefhebbers daar wat te zoeken hebben?

De klassiekers van morgen?



De moderne motorfietsen zijn alleen in te schatten in termen van ‘de klassiekers van morgen’. Dat zal het hem niet gaan worden. Want de machines tot 200 pk en een heel leger aan digitale regelneefjes om dat vermogen onder controle te houden zijn niet gemaakt voor de toekomst. De vraag is of er over 15 jaar nog electronische compontenen of enig ander onderdeel voor al die spielerei te koop is.

Moderne motorscooters zijn praktisch en daar is alles mee gezegd. Je gebruikt ze op en gooit ze weg. De nieuwe trend naar caferacers en scramblers is ook alleen maar marketeersprak. Maar ach: Het verkoopt. De hele retrogolf heeft er trouwens wel gezorgd voor een nieuwe generatie leuke, betaalbare motoren. Motoren met doorgaans vriendelijke retrolooks. Ook als klassiekerliefhebber hoef je je op een MASH niet te schamen.

Maar wanneer je dat af zet tegen de massief elegantie masaliteit van de Sanglas 500 S2 zoals die in het maartnummer van AMK staat… Dan is al dat moderne spul toch een beetje sneu…

Sanglas was ooit een topmerk in Spanje en leverde voornamelijk aan de overheden.

Het merk werd in 1942 opgericht door de broers Martin en Javier Sanglas en bouwde lange tijd eencilinders van 248- tot 499 cc met eigen blokmotoren. In 1960 verhuisde het bedrijf naar Hospitalet de Llobregat en daar werd vanaf 1962 een 295 cc,350cc ,423 cc kopklepper geproduceerd. In 1978 kwam er nadat Yamaha zich via Sanglas in de Europese markt had ingekocht, ook een model met een Yamaha -400 cc tweecilindermotor.

In 1981 nam Yamaha het bedrijf helemaal over en kort daarna verdween de naam Sanglas.

Buiten Spanje zijn er niet veel verkocht. Het merk werd vanaf 1972 verkocht in Nederland, België en Luxemburg door De Bruin Motoren te Driebruggen. Dat was geen succes. Er stonden jarenlang drie dezelfde Sanglassen in de Driebruggense showroom. Heel veel jaren later doken die op tijdens… Motorbeurs in Utrecht. Dus misschien is het toch handig om een dagje Utrecht te doen. Al is het alleen maar vanwege het aanbod aan motorkleding en helmen. Er wordt in Utrecht vaak heel goedkoop spul uit dat segment aangeboden.

Oh ja: In Spanje is er nog een Club Sanglas Catalunya. En in Duitsland is er ook iets vergelijkbaars. Maar koop eerst maar AMK nummer 3. Dan kunt u zich vast inlezen als u met de NS naar Utrecht gaat.