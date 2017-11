RM Sotheby’s realiseert spectaculaire verkoopopbrengsten tijdens Villa Erba veiling

Op zaterdag 27 mei organiseerde RM Sotheby’s aan het Comomeer weer de sinds 2011 gehouden tweejaarlijkse veiling voor de vermogende klassiekerliefhebbers. In Cernobbio werd- in combinatie met het prestigieuze Concorso Villa d’Este- een aanbod onder de hamer gebracht die de zintuigen van de liefhebbers tot in de diepste spelonken tintelden. Villa Erba had veel te bieden.

De prachtige boorden van het schitterende meer in Lombardije vormden een ideale locatie om het puikje van de klassiekerzalm onder de aandacht te brengen. Een interessante veiling ontstond, en deze bracht ook forse bedragen op. RM Sotheby’s boekte bijvoorbeeld succes met één van de meest gewilde klassiekers binnen zijn categorie, de Ferrari F40. De volbloed sportwagen uit Maranello, ontwikkeld ter ere van het veertig jarig bestaan van Ferrari en van bouwjaar 1990, ging voor meer dan een miljoen euro over naar de nieuwe eigenaar. De F40 was één van de vijftien klassiekers, die Ferrari tijdens Villa Erba vertegenwoordigden.

Twee fantastische kunstwerken van Talbot Lago

Een ander topstuk was de (heeft u even?) Talbot Lago T 150 C SS Goutte d’Eau Coupé by Figoni et Falaschi. Deze exoot uit 1937 vond voor de lieve som van €3.360.000,– onder de hamer. Ook een andere Talbot Lago, de T26 uit 1948, doorbrak de barrière van een miljoen euro.

Grens van één miljoen geen hoofdvoorwaarde voor schoonheid bij Villa Erba

Overigens was het minimale bedrag van één miljoen Euro niet de hoofdvoorwaarde om als klassieker aantrekkelijk te zijn. Een formidabele Jaguar E-Type Series 1 Roadster was één van de bewijzen ervan. Een bijzonder exemplaar bovendien, dat in 1962 en 1963 in serieus competitieverband in onder meer Portugal en Angola werd ingezet. De prachtige E-Type werd op voorhand ingeschat op een opbrengst tussen €200.000 en €300.000,–. De verkopende partij mocht bijna zes ton begroeten. En de nieuwe eigenaar krijgt de zekerheid, dat deze de beschikking heeft over één van de eerste E-Types die naar Portugal werd geëxporteerd.

Ook high performance motorfiets uit 1928 geveild

Tot slot nog aandacht voor een fraaie motorfiets uit 1928. De Brough Superior SS100 “Moby Dick” tikte bijna een half miljoen Euro aan. Ooit werd deze- met een krachtbron van 1.140 cc geleverde- tweewieler tot snelste motorfiets ter wereld bestempeld. Want in 1931 werd een snelheid gemeten van 115 mijlen per uur. De potentie kwam tot stand door een extra vermogen, dat onder meer door een aangepaste nokkenas tot stand kwam. Ook droegen twee Amal carburateurs en lichtere kleppen uit de motor bij aan extra performance. Historisch buitengewoon verantwoord, en de nieuwe koper wist de Brough op (een heel hoge) waarde te schatten.

Alle info en resultaten op een rij

Uiteraard werden nog meerdere topstukken geveild aan het Comomeer. U leest er alles over op de website van RM Sotheby’s.

Het copyright van de gebruikte afbeeldingen berust bij RM Sotheby’s