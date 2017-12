Retro rules. En de Interceptor is ook terug.

Retro rules. Waarom? Omdat de jongeren alleen maar leven als ze ‘connected’ zijn? Omdat de styling en technologie achter moderne motorfietsen een poosje wel heel erg leek op “Kijk eens wat wij allemaal kunnen/durven”. En zo ontstonden er technisch hoogstaande op Transformers lijkende gedrochten met tot 200+ pk en twintig elektronische regelsystemen aan boord om dat vermogen enigszins op de weg te krijgen.

Te modern is ook niet goed

Motorrijders boven de veertig haakten massaal af op dit soort geniale waanzin. Want creaties die geen gevoelsmatige ‘click’ meer oproepen met het oerbeeld van een motorfiets? Dat zijn geen motorfietsen meer. En de leeftijdsgroep waar op gefocust was? Die had er geen geld of interesse voor. Daarom vluchten steeds meer motormerken vooruit, het verleden in. En dat blijkt zelfs weer een nieuwe generatie motorrijders aan te spreken. Die insteek resulteert soms in heel hebberig makende moderne machines met een klassiek sausje. Harley en Triumph spinnen er goed garen bij, maar ook een volstrekt nieuw retro merk als het Franco-Chinese Mash scoort er flink mee.

De nieuwe Interceptor

De meest recente telg in die lijn heeft zijn ‘roots’ mee. De Interceptor 650 en Continental (met balansassen) van Royal Enfield zijn net als de nieuwe Urals een regelrecht erfgenaam van ‘De Originelen’. En dat is er vanuit elke hoek aan af te zien. De RE’s zijn natuurlijk wel voorzien van injectie en ABS en ze zullen naar verwachting midden 2018 leverbaar zijn voor de Europese markt. Dat is tekenend voor de insteek van de mensen uit India. De ‘homemarket’ komt pas later aan de beurt. En hoewel hij nog niet eens leverbaar is, staat hij in Google al boven alle verhalen en de informatie over de originele Royal Enfield Interceptor.

Wat de eeuwigheidswaarde van al die retrofietsen is, dat is onduidelijk. Maar ze besparen klassiekerliefhebbers in elk geval de aanschaf van Tupperware gebakjes vol electronica waar je over twintig jaar in elk geval helemaal niets meer voor kunt kopen. Ze garanderen stijlvol en onderhoudsvriendelijk vervoer voor de dagen dat de echte klassiekers mogen rusten.

En met dat idee in gedachten verbaas je je over het feit dat er nu nog overjarige Kawasaki W800’s worden aan geboden.

Even terug naar de Royal Enfield naamgever

Royal Enfield. Dat begon als de Eadie Mfg Co, later Enfield Cycle Co. Ltd., Redditch, Worcester en Enfield Precision Engineers Ltd., Upper Westwood, Bradford-on-Avon (1898-1903 en 1909-1968).

Oorspronkelijk was Royal Enfield een naaldenfabriek van de gebroeders Townsend. Zij gingen fietsen produceren en verkochten in 1892 hun bedrijf aan Albert Eadie en Robert Walker-Smith. De naam Royal Enfield verscheen in 1893 op een serie fietsen. In 1901 werden echter al motorfietsen met 211cc-Minerva-blokken gebouwd. Het blok zat boven het voorwiel en dreef via een lange, gekruiste riem het achterwiel aan.