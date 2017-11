Ravensburger lanceert 3D puzzel van de Volkswagen Bulli T1

Bij Ravensburger kun je al terecht voor 3D puzzels van bekende bouwwerken, maar vanaf nu kunnen liefhebbers ook aan de slag met de opbouw van een VW bus T1. De 3D puzzel bestaat uit 162 deels buigzame puzzelstukjes. Zij vormen, samen met de extra accessoires, een stabiel driedimensionaal voertuig. Lijm is hierbij niet benodigd.



3D puzzel Voor de echte fans

De T1 Bulli is geliefd en synoniem voor nostalgie. In Nederland wordt de T1 al snel het vaste transportmiddel van de PTT en doet hij ook zijn intrede als ambulance en politiebusje. Maar het busje staat vooral symbool voor vrijheid en avontuur! Het behoeft geen betoog dat de Volkswagen T1 vandaag de dag een uiterst geliefde klassieker is, die mede om die reden vaak in diverse miniatuurvormen en bouw sets aangeboden wordt. Ook de 3D puzzel van Ravensburger maakt indruk. Met klassieke kleuren, bewegende wielen, glimmende bumpers en de meegeleverde surfplank is deze puzzelklassieker een aanwinst voor de fan.

Aan de slag

De 3D puzzel VW bus bevat een bodemplaat waarop stap voor stap de puzzelstukjes gebouwd kunnen worden. Het dak is aan het eind van de bijna voltooide puzzel bovenop te bevestigen. Voor de finishing touch zijn er verschillende accessoires bijgeleverd. Denk hierbij aan de bumpers, de surfplank en de draaiende wielen. Zelfs aan de zijspiegels is gedacht. En… dankzij de genummerde stukjes en geïllustreerde instructies garandeert Ravensburger succes. In totaal bestaat het product van de speelgoedfabrikant uit 162 stukken.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Ravensburger VW Bulli T1 3D puzzel, voor jong & oud vanaf 10 jaar, heeft een winkelverkoopprijs van € 29,99 en is zowel online als bij speelgoedwinkels verkrijgbaar. De afmetingen van het busje bedragen circa 30 x 14 x 15 centimeter.