De rally raspaarden uit Groep B haalden in hun hoogtijdagen de krantenkoppen. De schaarse overlevenden staan nu waarschijnlijk in het Nationale Paarden Rusthuis van Stichting de Paardenkamp in Soest.

De indianenverhalen

Groep B refereert aan een pakket van regels die begin jaren tachtig door de FIA werd geïntroduceerd in de rallysport en racerij. De klasse wordt gekenmerkt aan het feit dat er weinig regels aan verbonden waren qua technisch vernuft. De auto´s waren kenmerkend in hun technische complexiteit, hun snelheid, kracht,en het daardoor gegarandeerde spektakel dat ze met zich mee brachten. De klasse werd een enorm succes, toen bleek dat hij steeds meer constructeurs en publiek aantrok. Maar ‘omdat elk foordeel se nadeel hep’ gingen de de kosten steil omhoog werd veiligheid van zowel rijders en toeschouwers met heel kleine lettertjes geschreven. Na een serie van dodelijke ongevallen werd de rallyklasse in 1986 verboden.

De Groep B was een slagveld waarop mensen – en auto’s – letterlijk sneuvelden. De Audi Quattro, de Peugeot 205 T16, de Lancia Delta S4, de MG Metro 6R4 en de Ford RS 2000 zijn inmiddels allemaal bijgeschreven op het altaar van de legendarische rally auto’s. En hun historie, de gschiedenis van de Groep B, is er eentje van veel vaagheid en onzin. Terwijl de feiten helder zijn.

In AMK nummer twee, het nummer van deze grijze februari, kunt u even wegdromen bij de signalementen van de Audi Quattro, de Peugeot 205 T16, de Lancia delta S4, de MG Metro 6R4 en de Ford RS 2000 zoals Peter Ecury die presenteert.

De feiten achter de verhalen maken het verhaal er niet minder spannend om.

