Max Verstappen zet nieuw ronderecord op Zandvoort

Max Verstappen heeft gisteren tijdens de Jumbo Racedagen het ronderecord op het circuit van Zandvoort verbeterd. En dat hoort ook zo: het ronderecord hóórt natuurlijk in handen te zijn van ‘onze’ Nederlandse F1-coureur.

Wat het nieuws over Max Verstappen op een site over klassiekers doet? De auto waar Verstappen mee reed, is hard op weg naar de klassiekerstatus. Hij reed zijn ronderecord namelijk niet met de huidige Red Bull RB13, maar met de RB8, de auto waar het team in 2012 mee reed. Niet zonder reden, want het is volgens de F1-reglementen niet toegestaan om buiten de raceweekenden met de actuele auto te rijden, de officiële testdagen uitgezonderd natuurlijk.

Er is nogal een verschil tussen de RB13 en de RB8: de huidige auto heeft een 1,6 liter zescilinder, terwijl de auto van vijf jaar geleden een 2,4 liter V8 heeft. Bezoekers die zich hadden ingesteld op een motor die nauwelijks spectaculair klinkt — een klacht die je de laatste jaren immers veel hoort bij de Formule 1 — waren dan ook verbaasd. Niet alleen ‘jankt’ de V8 harder door de afwezigheid van een turbo, ook ligt het maximale toerental van die motor met 18.000 nog wat hoger dan de 15.000 van de huidige motor.

Oud spul

Voor liefhebbers van ‘oud spul’ was er meer te zien, want naast de demo-run van Max Verstappen was er een BOSS GP-race. Die klasse is bedoeld voor eenzitters; de afkorting BOSS staat voor Big Open Single-Seaters. Je vindt er onder meer oude F1-auto’s aan de start, waaronder bijvoorbeeld de Benetton B197, de auto waarmee dat team in 1997 reed.

Daarnaast waren racehelden van alle tijden zowel naast als op de baan te zien. Allereerst natuurlijk Max Verstappen, maar ook Jan Lammers, Arie Luyendijk, Robert Doornbos, Christijan Albers en Gijs van Lennep waren van de partij. Luyendijk, Van Lennep en Lammers reden bovendien een paar rondjes met de auto waarmee Lammers samen met Frits van Eerd en Rubens Barrichello aan Le Mans meedoet.

Snelste ooit

Ze konden met eigen ogen zien hoe Max Verstappen een nieuw baanrecord neerzette op het net opnieuw geasfalteerde circuit: 1:19.511. Daarmee verbrak hij het vorige ronderecord van 1:19.880, dat in 2001 door de Italiaan Luca Badoer werd neergezet met een Ferrari.

Sommige kranten kopten dat Verstappen daarmee ‘de snelste ooit op Zandvoort’ was. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Hij is de snelste op het ‘nieuwe’ circuit, zoals het er sinds 1999 ligt. Het oorspronkelijke circuit, waarop tot 1985 ook F1 werd gereden, was sneller en bovendien een fractie korter. Dus: ja, Max Verstappen heeft het ronderecord op Zandvoort, en ja, anderen voor hem reden snellere rondjes. Maar wie weet wat Verstappen in de toekomst nog in petto heeft…

Foto’s: Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool en anderen