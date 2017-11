InterClassics Maastricht viert in januari jubileum met 18 topstukken

Van 11 tot en met 14 januari 2018 zal Maastricht in het teken staan van de 25ste editie van InterClassics Maastricht. De jubileum editie van de oldtimer beurs zal synoniem staan voor de highlights van de afgelopen 25 jaar. Aan de hand van de 18 thema’s, die door de jaren heen gevoerd zijn, zal een unieke collectie van 18 topstukken gepresenteerd worden. De mooiste en meest exclusieve classic cars zijn aanwezig. Welke dat zijn is nog niet bekend. Uiteraard wordt er ook een breed podium geboden aan alles gerelateerd aan classic cars. Het aanbod strekt zich uit van onderdelen tot automobilia.

Geschiedenis

In 1994 is het Oldtimerclub Gronsveld die de eerste editie van InterClassics organiseerde in één van de hallen van MECC Maastricht. Sinds 1996 wordt de beurs georganiseerd door MECC Maastricht. Geboren als InterClassics heeft de beurs door de jaren heen een aantal naamswijzigingen ondervonden. Zo werd de naam in 2003 veranderd in ‘InterClassics & TopMobiel’ en vanwege de uitbreiding van de beurs naar de zuiderburen, InterClassics Brussels, werd in 2015 de naam omgedoopt tot ‘InterClassics Maastricht’.

Historie met mooie thema’s

De thema’s die tijdens de beurs centraal staan, welke inmiddels bekend en vertrouwd zijn bij het publiek, zijn niet altijd een vast onderdeel geweest. In 2003 werd het eerste thema geïntroduceerd en inmiddels hebben er 18 thema’s de revue gepasseerd. In 2014 stonden zelfs drie thema’s centraal. Toen waren Maserati 100 years, Pre War race legends en Mustang big screen heroes de publiekstrekkers. Ferrari is het enige merk dat tweemaal gepresenteerd werd, in 2008 ‘60 jaar Ferrari’ en tijdens de laatste editie stond Ferrari wederom in de spotlight en werden 25 topstukken getoond uit de geschiedenis van 70 jaar Ferrari.

Jubileumeditie

De afgelopen kwart eeuw heeft de beurs in totaal maar liefst 400.000 bezoekers mogen ontvangen. De bezoekersaantallen kenden een mooie groei. Tijdens de eerste editie van 1994 kwamen enkele duizenden bezoekers een kijkje nemen. Voor de komende editie worden 30.000 bezoekers verwacht. “Dat vormt een solide basis voor de toekomst. Sinds 2015 heeft het team van InterClassics uitbreiding gerealiseerd met het succesvolle zusje ‘InterClassics Brussels’. De ambitie qua uitbreiding is echter nog niet voldaan. In de nabije toekomst hopen wij dan ook nieuwe initiatieven te mogen aankondigen”, aldus Erik Panis, de directeur van InterClassics.

Meer informatie

Uiteraard zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de jubileum editie van InterClassics in Maastricht.