Gassan Diamonds hoofdsponsor InterClassics Maastricht

InterClassics Maastricht en Gassan Diamonds gaan intensief samenwerken. Deze week werd bekend dat Gassan Diamonds zich als hoofdsponsor heeft verbonden aan InterClassics Maastricht. Al jarenlang mag de oldtimerbeurs Gassan Diamonds toe rekenen als een van haar trouwe deelnemers aan het TopMobiel Exclusive paviljoen. Gezien het succes van deze samenwerking zijn beide partijen verheugd om de samenwerking verder te intensiveren. InterClassics Maastricht, dat haar 25 jarig jubileum viert in januari 2018, is mede door partnerships in staat een evenement neer te zetten met een hoog kwaliteitsniveau.

Gassan Diamonds

Gassan Diamonds, van oudsher een familiebedrijf, is gevestigd in de oude stoom diamantslijperij in het historische centrum van Amsterdam. Het bedrijf houdt zich bezig met het slijpen van diamant, de groothandel en de detailhandel van losse en gezette diamanten, diamanten- en gouden juwelen en horloges. Gassan Diamonds neemt een vooruitstrevende positie binnen de diamantwereld, mede door het introduceren van een eigen slijpvorm, de Gassan 121. Elk jaar ontvangt Gassan Diamonds meer dan 400.000 bezoekers in de historische diamantslijperij. De merkenportfolio van Gassan Diamonds bestaat onder andere uit Rolex, Omega, Chopard, IWC, Jaeger LeCoultre, Longines, alCoro en Gassan 121 en Choices by DL.

TopMobiel Exclusive Paviljoen

Binnen dit gedeelte van de beurs wordt op het gebied van klassieke automobielen en gerelateerde lifestyle producten exclusiviteit gegarandeerd. Prestigieuze merken, zoals Gassan, zullen zich hier presenteren. Vanuit de filosofie dat bijzondere auto’s een bijzondere omgeving verdienen, wordt hier veel aandacht besteed aan de aankleding van de beurs. Dat betekent luxe standbouw en sfeerverlichting. Zij versterken het beeld waarbij elke individuele auto veel ruimte krijgt om tot zijn recht te komen.

11 tot en 14 januari 2018: InterClassics Maastricht.

InterClassics Maastricht vindt plaats van donderdag 11 t/m zondag 14 januari 2018 in MECC Maastricht. De klassieke autohandel beurs trekt traditiegetrouw veel kopers en liefhebbers. InterClassics Maastricht is met 35.000 m2 beursoppervlakte, meer dan 800 klassiekers en 275 exposanten het grootste klassiekerevenement van de Benelux. Kijk voor meer informatie over InterClassics Maastricht op de website van het evenement.