Feest voor Mustang fans: 15e editie Mustang Fever in Heusden Zolder

Al jaren is het een vaste waarde voor adepten van de Ford Mustang. The Mustang Garage in Heusden Zolder reserveert ieder voorjaar een weekend om de fans, bezitters en bewonderaars van de Ford Mustang in de juiste sferen te brengen. Ook dit jaar is het weer prijs: de 15e editie van Mustang Fever wordt op 8 en 9 april in Belgisch Limburg gehouden.

The Mustang Garage is al jaren een begrip en wordt bestierd door Adelbert en Carla Engler. Adelbert Engler staat bekend om zijn grote voorliefde voor het Amerikaanse icoon en transformeerde zijn passie in een fraaie vorm van broodwinning. In Heusden Zolder ontstond een soort episch Mustang centrum waar talloze exemplaren uit verschillende Mustang generaties worden verkocht. De liefhebber en/of eigenaar kan er ook terecht voor onderdelen en restauraties op maat.

Boordevol programma met Mustang als episch centrum

The Mustang Garage organiseert voor de fan al jaren lang het evenement The Mustang Fever. Ook dit jaar staan er weer bijzondere attracties op de agenda. Op zaterdag 8 april worden de toegangspoorten tot het evenement geopend en kunnen de bezoekers onder meer de showroom betreden, en onder het genot van een hapje en een drankje uit het Mustang café die typische sfeer rondom het Amerikaanse icoon opsnuiven en zich vergewissen van de grootste Mustang miniatuurcollectie ter wereld. Wij schreven het al eerder: Engler beschikt over een collectie van 5.500 Mustang miniaturen. Ook wordt vanaf 18.00 uur een door Harley Davidson motoren begeleide Mustang rondrit georganiseerd.

Spektakel gaat een dag later vrolijk verder

Een dag later zal het spektakel zich in volle vaart voortzetten. Vanaf 10 uur wordt de bezoeker onthaald met een boordevol programma waarin real American live muziek, de P51 Fly By, een roofvogelshow en diverse activiteiten voor kinderen zijn opgenomen. En uiteraard is ook op zondag weer volop gelegenheid om in het Mustang café de inwendige mens te verzorgen.

Be there in Heusden Zolder!



Heeft u een Mustang? Of bent u een groot liefhebber van dit Amerikaanse icoon? Dan is het zaak om de data 8 en 9 april vrij te houden. Want “The Mustang Fever” is vooral een toppunt van pure merk- en modelbeleving. Don’t miss it. Be there!

Meer informatie vindt u op de website van The Mustang Garage in Heusden Zolder.