Dunlop Sport Classic, de nieuwe band voor klassiekers

Dunlop, een van ’s werelds toonaangevende merken van banden, kondigt de lancering aan van de nieuwe Dunlop Sport Classic. De band is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van klassiekerrijders en is geoptimaliseerd voor klassiekers uit de jaren ’60, ’70 en ’80.

Sterk klassiek erfgoed

De Dunlop Sport Classic is de nieuwste aanwinst in een lange reeks banden uit de historie van Dunlop. De bandenfabrikant verwierf vanaf de jaren ’50 tot en met ’70 veel roem met een serie racebanden (met name Crossply CR65- en R5-patronen) voor Touring en GT Le Mans racers. Daarnaast introduceerde Dunlop tijdens de jaren ’60 de Aquajet-band binnen het hoogwaardige segment. Deze twee series blijven in productie. Hierdoor kunnen deelnemers aan historische races en tourritten deze banden blijven gebruiken.

Klassiek uiterlijk, moderne prestaties

Dunlop Sport Classic biedt eigenaars van klassiekers een band met een klassiek gezicht, terwijl men de weg- en rem capaciteiten heeft weten af te stemmen op de omstandigheden van vandaag de dag. Dunlop past een de nieuwste constructie- en compound technologie toe, die onder meer voor grip, stabiliteit en stuurvastheid onder natte en droge omstandigheden.

Schouderbloktechnologie

Eén van die moderne toepassingen komt voor uit de schouderblok technologie. Robuuste schouderblokken en versterkte verbindingen zorgen voor meer stijfheid om de krachtoverbrenging te optimaliseren. Dit biedt het verbeterde weg- en rem gedrag bij droog weer, terwijl tegelijkertijd het stuurgevoel blijft behouden dat zo kenmerkend is voor klassiekers.

Wanneer, en voor welke klassiekers

De band komt vanaf deze maand op de markt en is verkrijgbaar voor de volgende klassiekers én in de volgende maten.