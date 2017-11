Diefstal en veilingen

Hierbij attenderen we onze lezers nogmaals op de klassiekerdiefstallen in het Limburgse grensgebied. De auto’s in die regio verdwijnen spoorslags over de grens en duiken dan mogelijk weer op in landen als Polen en Tsjechië waar de klassiekermarkt booming is.

De diefstallen zijn geen impulsacties, maar strak georkestreerde acties die met inbraak en geweld gepaard kunnen gaan .

Aankopen op digitale veilingen zijn soms wel impulsaankopen.

En hoe weinig je een veilinghuis ook verwijten kan: zo’n veilingaankoop, daar kan je goed de bietenbrug mee op gaan.

Een ons bekende garagist kreeg een op een veilig gekochte MB 450 aangeleverd met de vraag of hij die voor twee-drie mille in orde kon maken.

Na onderzoek bleek dat die klus eerder 10 mille zou kosten. Minimaal En 20 mile was in de uitloop een heldere optie.

De Benz is intussen bij een handelaar terecht gekomen…