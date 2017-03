4 SHARES Deel Tweet

Cosmetica of mooimakerij

Direct uitgevonden na de schepping van de Vrouw. Maar ook van belang voor mannen. Voor onze klassiekers natuurlijk. Een blik onder de motorkap van een netjes- of fraai uitziende klassieker kan traumatiserend zijn. Want wat zou je investeren in wat je toch niet ziet? Maar 40+ (of laten het er 25 zijn) jaren aan onderhuidse vettigheid, stof en ijzerwormvraat kunnen zo afschrikwekkend ogen dat een mogelijke koper het pand zachtjes huilend verlaat om zichzelf toch maar een nagelnieuwe Dacia te doen. De markt is daar op ingesprongen. Er zijn specialisten die aan, wat in goed Nieuw Nederlands, ‘engine bay detailing’ doen. En dat is in meer dan één opzicht een schone zaak.

Cosmetica voor de motorruimte



De motorruimte van deze Mercedes-Benz 200 heeft zo’n reinigings- en make-up beurt gehad. En dat heeft de motorruimte weer helemaal in lijn gebracht met de overtuigend mooie buitenkant van deze witte beauty. Het ‘detailen’ van een motorruimte is niet te verwarren met een offensief met een hogedruk reiniger. Het is een specialistische klus die veel historische- en productkennis plus een forse scheut geduld vereist. Bij deze Mercedes is die actie door de verkopende partij heel mooi uitgevoerd. De zaak is hoogst intensief gereinigd, waar nodig cosmetisch opgefrist, voorzien van nieuw, correct dempingsmateriaal en de passende tectylering op de juiste plaatsen. Natuurlijk moet de basis van zo’n verhaal gezond zijn, maar dan is het de investering meer dan waard.

Reinheid is behoud

Intussen heeft het motorcompartiment zijn authentieke uitstraling behouden maar het ziet er gewoon brandschoon en keurig verzorgd uit. Een schoon motorcompartiment is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een perfecte graadmeter voor de conditie van de krachtbron en zijn leef omgeving. Bovendien zijn er in zo’n opgeruimde setting geen vocht vasthoudende resten viezigheid, vettigheid, bladeren en/of vermolmd isolatiemateriaal, geen voeder voor ijzerwurmen dus. In geval van deze Mercedes-Benz zorgt het feit dat de viercilinder en zijn appendages zo brandschoon zijn er bovendien voor dat de toeschouwer keihard geconfronteerd wordt met de intrinsieke bouwkwaliteit van Mercedes uit de tijd dat deze auto’s gewoon op nacalculatie becijferd werden. Mercedes-Benz wilde gewoon de beste auto’s ter wereld maken. Kost wat kost. En boven op die kostprijs werd dan gewoon de gewenste marge gezet. En of de klanten dat slikten? Ze vraten het. De tijden zijn intussen veranderd. Nu staan de boekhouders en de marketeers aan het roer..

Mercedes-Benz 200

Technische gegevens

motor: viercilinder lijn motor, vijfmaal gelagerde krukas (van af 1965), cilinderinhoud 1.988 cc. Boring x slag: 87 x 83,6 mm, compressie: 9 : 1, carburatie: Solex 38PDSJ vermogen 104 pk (bij 1.275 kg, dus verwacht geen wonderen).