Cadillac en Andy Warhol. Een bijzondere expositie in Duitsland

In het Isarforum in München vindt een heuse Europese première plaats. Op 14 juli zal in de hoofdstad van Beieren de aftrap plaatsvinden van de expositie “Letters to Andy Warhol”. Het project kan niet los worden gezien van het Amerikaanse Cadillac, dat altijd een inspiratiebron is geweest voor de kunstenaar. De expositie duurt tot en met 31 augustus.

In München krijgt het publiek een unieke tentoonstelling te zien. De tentoonstelling is gericht op zelden geziene brieven uit de archieven van het Warhol Museum, geschreven naar of door Andy Warhol. Letters to Andy Warhol heeft zijn oorsprong in een samenwerkingsproject tussen Cadillac en het Andy Warhol Museum in Pittsburgh, Pennsylvania. Het illustere Amerikaanse automerk zal mede om deze reden een belangrijke rol van betekenis spelen in Zuid Duitsland.

Zoon van John Lennon

De expositie zal een gevarieerd karakter krijgen. Een bijzonder kenmerk van deze tentoonstelling wordt gevormd door de invulling die aan de brieven gegeven wordt door bekende beeldende kunstenaars, ontwerpers en muzikanten. Eén van hen is Sean Lennon, de zoon van Beatle John. Verder zijn exposities inbegrepen van couturier Yves Saint Laurent, Rolling Stones icoon Mick Jagger én het Museum of Modern Art.

Onlosmakelijk verbonden met Cadillac

De bijzondere relatie van Andy Warhol’s met Cadillac komt ook in een aantal werken tot uitdrukking. Zij worden uiteraard tentoongesteld. De werken Four Male Customed Full Figures and Cars (1950), Cadillac (1962), Seven Cadillacs (1962) en Sign (Keep Out) (1976 – 1986) luisteren de exhibitie in München op.

Cadillac House in München

De kunstwerken van- en de brieven aan Warhol vervullen een belangrijke rol. En vanwege de band tussen de kunstenaar en het Amerikaanse automerk zal binnen het voormalige bioscoopterrein op het Isarforum het Cadillac House geopend worden. In New York is reeds een dergelijke uitspanning. Naar Amerikaans model zal ook in Duitsland ruimte worden geboden aan tal van culturele activiteiten. Tevens zullen bezoekers ook twee indrukwekkende klassieke Cadillac modellen kunnen zien uit de rijke geschiedenis van het Amerikaanse merk. Tevens krijgt men een inkijkje in de huidige modelportefeuille, die op verschillende wijzen (1:1, 3D technologie) wordt getoond.