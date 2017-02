Borgward Hansa 2400. Een fraaie mislukking

5 SHARES Deel Tweet

Borgward was een uniek bedrijf. En Carl Friedrich Wilhelm Borgward was een uniek mens. Een hoogst innovatieve techneut. Een man die de mooiste auto’s bouwen belangrijker vond dan strakke bedrijfsplannen.

Afgeserveerd door het gelobby van de concurrentie

Het Borgward-concern ging in 1961 ten onder, doordat de banken een krediet weigerden en leveranciers hun leveringen stopzetten. Carl Borgward stierf, terwijl zijn fabrieken werden ontmanteld, op 28 juli 1963 aan een hartaanval. Borgward had intussen al zijn schuldeisers afbetaald. In 1965 schreef weekblad Der Spiegel dat een faillissement onnodig was geweest en het concern helemaal niet ten onder had hoeven gaan. Een van de auto’s die Borgwards genialiteit had moeten bewijzen deed zijn werk niet al te goed. Van de Borgward Hansa 2400 uit 1954 zij er nog geen 1400 gemaakt. De auto had zijn buiten zijn kwaliteiten een aantal overtuigende minpunten. En er zijn er maar heel weinig van over gebleven.

62 Jaar na zijn geboorte blijkt de ongerestaureerde Borgward met zijn heerlijke patina kwalitatief nog steeds een topper. Het interieur vertoont maar een slijtplekje op de rugleuning van de bestuurderstoel. De rest van het interieur is gaaf en duidelijk chique. En de 2337 (geen 2400) cc zescilinder blijkt een hartveroverende krachrbron. De oude diagonaalbanden maken duidelijk dat er tijdens de rit niet te dapper gereden kon worden. Hun asfaltcontact was bijna louter symbolisch…

De ‘Schrägheck’, we zouden hem nu in modern Nederlands ‘fastback’ noemen zorge er niet direct voor dat de showrooms overstroomd werden met kopers. De 20 cm langere, behoudender gestileerde’ Pulmann limousine deed dat ook al niet.

Een van die schaarse, en zoals gezegd niet gerestaurerde, overlevenden werd door Aart van de Haagen gevonden op FaceBook. Aart ging er op een drafje op af en mocht proeven aan de ongerestaurerde Hansa.

