Auto Motor Classic Day… nog een kleine week te gaan

Het wordt al spannend, want volgende week zondag, 10 september is ons evenement Auto Motor Classic Day op Classic Park in Boxtel. De Auto Motor Classic Day. Tussen de deadlines door, zijn we er best druk mee geweest en hopen u een mooi evenement te kunnen bieden. Of u nu juist geïnteresseerd bent in klassieke auto’s, motoren of youngtimers. Want iedereen met een auto of motor van vijftien jaar en ouder is welkom.

Stands

Diverse standhouders zullen hun spullen laten zien, verkopen en demonstreren op de Auto Motor Classic Day. Er is gereedschap, er zijn modellen, er worden auto’s en motoren verkocht. Het wordt gewoon leuk. Natuurlijk is ook de stand van Auto Motor Klassiek aanwezig. En hebben we ook weer de beursaanbieding. Dat betekent dat u voor € 29,50 een abonnement kunt nemen of verlengen, want dat is wel zo netjes voor de trouwe AMK abonnees. Een eenvoudig rekensommetje leert dat u dus € 6,50 korting krijgt, als AMK lezer € 5 entree betaalt, dus dit altijd een goede deal is.

Hoewel er binnen geen ruimte meer is, is dat er buiten nog genoeg. Dat betekent dat u op het allerlaatste moment nog snel een standruimte kunt boeken. De prijzen zijn laag, want al voor € 50 heeft u een grondoppervlak van 4×2 meter ter beschikking. Auto- en motorverkoopplaatsen zijn er ook nog voorhanden. U kunt dan uw auto’s of motoren, want dat mogen er best meer zijn, verkopen op het terrein van Classic Park tijdens Auto Motor Classic Day voor slechts € 35 per stuk voor auto’s en € 20 per stuk voor motoren. En we maken er heus geen probleem van als u bij zo’n verkoopplek ook wat reclame voor uw bedrijf neerlegt, een bord neerzet of iets dergelijks dat uw verkoopplek onderscheidt. Meer informatie en opgeven via: http://amclassicday.nl/bedrijven/

Clubs

Hoewel we een mooi aanbod hadden gemaakt, clubs bij ons gratis standruimte ter promotie van de club ter beschikking kregen én daaraan een mooie wedstrijd voor de mooiste clubstand wilden koppelen, bleek er erg weinig animo. Dat is wel jammer. Toch geven twee clubs acte de presence en verwelkomen we de Fiat Club Nederland en Panhard Automobielclub Nederland. Daar zijn we blij mee.

Taxatiestraat

Een taxatie is altijd nodig als u uw klassieker of youngtimer verzekerd wilt hebben voor meer dan alleen WA. Wij dachten er daarom ook maar een leuk programma-onderdeel van te maken. De taxatiestraat. Onder toeziend oog van het aanwezige publiek, worden de klassiekers getaxeerd door registertaxateur Maikel de Munnik. Dat kost slechts € 85 per auto, exclusief entree, en is inclusief uitgebreid taxatierapport. Hoewel we genoeg aanmeldingen binnen hebben om taxateur De Munnik de hele dag bezig te houden, wordt bij extra aanmeldingen de hulp van een andere taxateur ingeschakeld. Dus wilt u nog snel uw klassieker getaxeerd hebben voor een wel heel concurrerende prijs, geef u dan nog snel op via https://amklassiek.nl/taxatiestraat/ want vol is vol.

Thema

Zoals u ongetwijfeld weet is het thema ‘Nederlands Fabrikaat’. Dat betekent dat u als bezitter van een klassieke auto of motor van Nederlands fabrikaat, gratis aan kunt schuiven bij de thema-expositieplek. Natuurlijk betekent ook hier vol=vol. Aanmelden kan via de https://www.ticketkantoor.nl/shop/AMCD. Inmiddels zijn er ook al diverse aanmeldingen binnen, waaronder twee DAF Pony’s en een Daffodil. Maar we gaan er vanuit dat er nog wel meer Nederlands fabrikaat is dan DAF.

Food

Aan de verzorging voor de inwendige mens zal het echt niet ontbreken. Natuurlijk is er het restaurant/terras van Classic Park dat open is. Maar we hebben ook twee foodpleintjes opgezet. Natuurlijk met een gezonde dosis klassiek vervoer. Een van de foodpleintjes past geheel binnen het thema en serveert alleen ‘Nederlands Fabrikaat’.

Showpaddock

Natuurlijk is iedereen welkom. Maar we hebben natuurlijk het liefst dat u mét klassieker of youngtimer komt en krijgt u een mooi plekje op de showpaddock. Daar is plek voor rond de 500 auto’s. Kom vroeg, want ook hier is vol nog steeds vol.

Concours d’Elegance

Ja, ook dat hebben we, inclusief bekers. Als extraatje komen we binnenkort een keer bij de winnaar op bezoek en maken een mooi artikel over de winnende auto. Iedereen mag deelnemen met een klassieker, ook bedrijven. Wilt u zich nog opgeven? Doe dat dan nog snel via redactie@amklassiek.nl.

Museum

Net als bij elk goed openluchtfestival is het Museum ook geopend en mag u als bezoeker gewoon een kijkje nemen tussen de mooie afwisselende klassieke auto- en motorcollectie. De collectie telt zo’n 140 exemplaren, waaronder enkele heel bijzondere.

Fotoshoot

Een van de vaste ‘dingetjes’ op de Classic Park evenementen is de gratis fotoshoot. Men heeft een speciale fotolocatie ingericht, waar u samen met uw klassieker vastgelegd kunt worden op de gevoelige plaat, eh CCD of CMOS. Deelname is gratis en u kunt zich er voor opgeven tijdens het evenement.

En verder

… is er een springkussen voor de kinderen die even willen ontsnappen aan de ouderlijke aandacht. Wordt de muziek verzorgd vanuit een klassieke brandweerwagen. En valt ook de Auto Motor Classic Day onder de evenementenregeling van de belasting en kunt u dus ook met uw klassieker komen als die is geschorst. Meer daarover vindt u op http://www.classicpark.nl/event/56/auto-motor-classic-day.

Tenslotte…

… lijkt het ons ontzettend leuk als u erbij bent. Het liefst natuurlijk met klassieke auto of motor, dan wel youngtimer. Zonder twijfel gaat het een leuk en gezellig evenement worden, een waar u vast niet bij had willen ontbreken. Bent u niet in het bezit van een flyer die we in alle AMK’s van deze maand hebben zitten en waarmee u met korting naar binnen kunt (bent u geen abonnee, ze liggen nu in de winkel), kunt u een ticket kopen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/AMCD. Openingstijden zijn tussen 10 en 17 uur. Meer informatie over het evenement vindt u via http://amclassicday.nl.