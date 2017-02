2017 editie van Bremen Classic Motorshow wordt weer topevenement

318 SHARES Deel Tweet

Het Duitse klassiekerseizoen staat op het punt van beginnen. Traditioneel vindt de opening van het nieuwe seizoen plaats in Bremen, waar ook dit jaar de Classic Motorshow wordt gehouden. De bezoekers kunnen zich van 3 tot en met 5 februari onderdompelen in die typische sfeer die de Bremen Classic Motorshow met zich meebrengt: veelzijdig, nuchter en toegankelijk. 650 exposanten uit 12 landen zorgen in samenwerking met de professionele organisatie ongetwijfeld weer voor een klassiekerfeest.



Exclusieve modellen van Karmann

Ook tijdens de 2017 editie ruimt de organisatie weer plaats in voor enkele bijzondere thema’s. Carrosseriebouwer Karmann staat centraal in één van de thematentoonstellingen. De organisatie toont twaalf modellen uit de schatkamer van Karmann in Osnabrück, die 140 designstudies, prototypen en seriemodellen omvat. Onder de zelden getoonde modellen bevindt zich onder meer de Oer Karmann Ghia. Die werd in 1953 zonder medeweten van Wolfsburg ontworpen door Ghia baas Luigi Segre. Verder is de aanwezigheid van een Opel Karmann model delicaat. Want een schitterende Commodore A Cabriolet zal de Sonderschau opluisteren.

Vom Jedermann zum Weltmeister

Het tweede thema staat in het teken van Zündapp en dat is een legendarische Duitse tweewielerbouwer. Het bedrijf werd in 1917 in Nürnberg opgericht als fabrikant van ontstekingsmechanismen en apparaten. Na de eerste Wereldoorlog richtte het bedrijf zich op de bouw van motorfietsen. En met resultaat, want Zündapp werd één van de grootste motorfietsproducenten ter wereld. Tijdens de thematentoonstelling “Vom Jedermann zum Weltmeister” staan 19 modellen symbool voor de roemrijke geschiedenis van Zündapp.

Jonge klassiekers en Britse glorie

Zoals gebruikelijk staat Bremen ook weer in het teken van diverse handelsactiviteiten en een breed-aanbod, waarbij de organisatie speciale aandacht vraagt voor de “Jungen Klassiker” in hal 6. Dat zijn TüV goedgekeurde klassiekers die tussen 1965 en 1995 werden gebouwd. En in Hal 5 zal projectleider Frank Rüge speciale aandacht vragen voor een aanbod dat bestaat uit een aantal Britse iconen, zoals de Triumph TR3A en de MG MGB GT V8.

Privat Angebot im Parkhaus

Ook in de parkeergarage komen aspirant kopers aan hun trekken. Daar staat- traditioneel- een keur aan privé aangeboden auto’s te koop. Dat zal dit jaar zeker het geval zijn, want deze beurs is inmiddels uitverkocht voor deelnemers. En in Hal 1 vindt diegene die in de markt is voor gemotoriseerde tweewielers een aansprekend aanbod, dat in Bremen verder bestaat uit tal van onderdelen, boeken, miniaturen en andere artikelen die passen bij de belevingswereld rondom de klassieke auto’s en motoren.

Rally grootheden

Wie zich wil laten verenigen met grootheden uit de internationale rallysport doet er goed aan om op vrijdag (tussen 15.00 uur en 17.00 uur) en op zaterdag (tussen 11.00 uur en 12.00 uur) de stand van het ADAC Hansa rallyteam te bezoeken. De rallygrootheden Günther Wanger en Jochi Kleint zullen daar beschikbaar zijn voor handtekeningen en foto’s.

Meer info

Drie dagen lang, vanaf 3 februari, staat de Messe Bremen weer in het teken van een aansprekend en voor liefhebbers niet te missen evenement. Op alle dagen is de Classic Motorshow geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. Meer informatie over de opening van het Duitse klassiekerseizoen, praktische tips, prijzen en parkeermogelijkheden? Ga dan naar de website van de Bremen Classic Motorshow.

Copyright van alle afbeeldingen: MESSE BREMEN/Ingo Wagner