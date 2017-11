Nieuw: een klassieke Infiniti

Op Pebble Beach laat Infiniti de Prototype 9, een voorbeeld van hoe een raceauto van het merk in de jaren ’40 eruit had kúnnen zien. Voer voor discussie natuurlijk: is het mooi dat het Japanse merk ook oog voor klassiekers en klassiekerevenementen heeft, of is het pure kitsch?

Het luxemerk van Nissan is trots op het rijdende prototype, vertelt designer Alfonso Albaisa. ‘Met de Prototype 9 vieren we de traditie van vindingrijkheid, vakmanschap en passie van onze voorgangers bij Nissan Motor Corporation — met ons merk staan we op hun schouders. Het begon als een discussie: wat als Infiniti een raceauto had gebouwd in de jaren ’40? Als je je een Infiniti eenzitter voor zou stellen op de beroemde circuits uit die tijd, zoals de Tamagawa Speedway, hoe zou dat er dan uitzien? De schetsen waren geweldig en het idee was zo fascinerend dat we wel een prototype móesten maken. Toen andere divisies binnen ons bedrijf daar lucht van krijgen, wilden ze meedoen, zodat we een rijdende auto konden creëren.’

Twintig minuten

De techniek is overigens bepaald niet uit de jaren ’40. De Prototype 9 is voorzien van een elektromotor, afkomstig van Nissans Advanced Powertrain Department. Die motor levert 120 kW (163 pk) en een koppel van 320 Nm. Zoals het een klassieke raceauto betaamt heeft hij achterwielaandrijving. Een sprint van 0 naar 100 kost 5,5 seconden, de topsnelheid bedraagt 170 km/h. Infiniti belooft dat je met de Prototype 9 twintig minuten op het circuit kunt rijden (‘under heavy track use’) voordat de batterij leeg is.

Geboorte van een automerk

Zo’n raceauto bouwen die je nooit had, waar hebben we dat eerder gezien? Natuurlijk, bij Studebaker. Dat merk bouwde in de jaren ’60 ook zo’n neoklassieker, geïnspireerd op de Mercedes SSK. Het plan was om dé showstopper van de beurs te hebben. Vlak voor de auto te zien zou zijn op de New York City Auto Show van 1964, bedacht Studebaker zich: het publiek zou maar gaan denken dat Studebaker overwoog een dergelijke auto in productie te nemen.

Designer Brooks Stevens besloot om de auto dan maar zelf op de beurs te zetten, als een Special Project van Brooks Stevens Design Associates. De belangstelling bleek overweldigend en de lijst met potentiële kopers was enorm. Stevens kón uiteindelijk weinig anders dan de auto daadwerkelijk bouwen: de geboorte van het automerk Excalibur.

In de loop der jaren werden de auto’s steeds kitscheriger, maar dat weerhield talloze beroemdheden er niet van om een Excalibur te kopen. Onder hen waren Frank Sinatra, Steve McQueen, Dick van Dyke, Dean Martin en de koning van Spanje.

Rest de vraag: blijft het voor Infiniti bij dit ene prototype, of gaat het merk de weg van Excalibur op? En is het mooi dat zo’n jong merk ook oog voor klassiekers en klassiekerevenementen heeft, of is het pure kitsch?