Capital Cars & Classics: klein maar fijn

Na onze enthousiaste vooraankondiging vonden we dat we in ieder geval zélf een kijkje moesten gaan nemen bij Capital Cars & Classics. Daar hebben we geen spijt van, want het evenement was de moeite waard!

Compacte beurs

Wie een enórme klassiekerbeurs verwachtte, was in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord niet aan het goede adres. De kracht van het evenement zit er juist in dat het een compacte beurs is; als toeschouwer hoef je niet langs eindeloze rijen auto’s te lopen, als standhouder hoef je nauwelijks een stand op te bouwen. Door de sfeer van de hal heeft het evenement echter niet de uitstraling van tweedehands auto’s in een parkeergarage; allesbehalve dat, zelfs.

Compleet anders

Zelf had ik de vorige editie van de beurs gemist, dus ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik wist op voorhand alleen dat de Kromhouthal bepaald niet de omvang had van de RAI, en ook niet die van het MECC in Maastricht. In dat laatste complex vindt InterClassics plaats en we kunnen in ieder geval stellen dat dat een compleet andere beurs is dan Capital Cars & Classics.

Uitstekende kwaliteit

Het leuke van het Amsterdamse evenement is dat standhouders, door de beperkte omvang van hun stand, worden gedwongen om hun mooiste auto’s mee te nemen. Alleen Louwman Exclusive is grootleverancier, maar verder blijft het aantal auto’s overal beperkt tot hooguit een handvol. De kwaliteit van de auto’s die er stonden? Overal het algemeen uitstekend. Het Louwman Museum had wat auto’s naar Amsterdam gestuurd, om eens wat te noemen. Het merendeel van de auto’s was echter afkomstig van specialisten, die uiteraard hoopten iets te verkopen. Daarnaast waren er ook exclusieve nieuwe auto’s te zien (vandaar het ‘capital cars’ in de naam), waaronder de Mercedes-AMG GT R — een Nederlandse primeur.

Geslaagd evenement

Viel er nog wat te verbeteren? Vast wel. Het was niet altijd duidelijk welke auto bij welke standhouder hoorde, bijvoorbeeld. En het aanbod nieuwe auto’s zou iets breder mogen zijn, want nu staat er een handvol topmerken; probeer dan in ieder geval om de topmerken allemáál binnen te halen. Daarnaast is het overduidelijk geen beurs voor de sympathiek geprijsde klassiekers (maar daar zijn weer andere evenementen voor). Het zijn slechts kleine kanttekeningen bij een verder geslaagd evenement. Reken maar dat we er volgend jaar wéér zijn!

Fotografie: Luuk van Kaathoven