De Yamaha RD350. Een fel-serieuze tweetakt

In de jaren zeventig heerste er een jihad tussen viertakt- en tweetaktrijders. Kijk maar in het eerste album van het Joe Bar Team. Dan hebben we het niet over vertederende scharreldieren zoals de toen al gedateerde Jawa’s, maar over Japanse tweetakten. Motorfietsen zoals muziekinstrumentenfabrikant Yamaha – denk aan de gekruiste stemvorken in het logo – maakte bijvoorbeeld. Nadat Yamaha het tweetakttruukje had geleerd door eerst heel goed naar DKW’s RT 125 cc en de Adler 250 gekeken te hebben kwam het merk met cilinders met vijf spoelpoorten en aparte olie-injectie.

De Yamaha RD350. Met olie-injectie

Het eerste zorgde voor meer (want twee spoelpoorsten extra) vermogen en thermisch gezonder lopende motorblokken. Het Autolube oliesysteem maakte een einde aan het zelf mengen van olie en benzine en het tanken van twijfelachtige mengsmering uit de pomp. Yamaha’s technologie zorgde voor snelle, betrouwbare tweetaktmotoren. En al die machines waren een eerbetoon aan de wereldkampioenschappen die Phil Read op Yamaha’s scoorde. Deze Yamaha twin, en een 350 cc machine was toen nog een middelzware machine, staat voor de toppen van Yamaha’s kunnen op het gebied van luchtgekoelde tweetakten en een hoogwaardige afwerking. In hun tijd zullen er best kopers zijn geweest die de toeristische kwaliteiten en het soepele motorkarakter van de RD350’s waardeerden. De Yamaha’s waren zeker geen iele machines maar een RD350 had meer racegenen dan menige moderne sportieve motor.

De letters ‘RD’ betekenden immers ‘Race Developed’

Het frame was in uitvoering alleen al nagenoeg gelijk aan de TZ250-350 productieracers, alleen de balhoofdshoek scheelde twee graden. Het 347 cc blok leverde – met Yamaha’s ‘Torque Induction’ – 39 pk. Tot een paar jaar daarvoor was de nu onbetaalbare BMW R69S met 42 pk uit 590 cc nog de snelste productiemotorfiets ter wereld. Die werd opgegeven voor 170 km/u. Voor de Yamaha RD350 werd dezelfde topsnelheid opgegeven. En waarom er meer Yamaha RD’s dan BMW R69Ssen sneuvelden? Dat is omdat de meeste RD350 piloten dachten directe familie van de befaamde wereldkampioen Phil Read te zijn.

De ‘giant killer’

Zijn bijnaam “Giant Killer” kreeg de RD niet voor niets. Als de zweep er overheen ging huilde de tweetakt twin als als een motorzaag met serieus liefdesverdriet. De eigenaars die helemaal voor ‘de Dood of de gladiolen ‘ gingen, monteerden kuipen, clip-ons of de befaamde ‘hangorenstuurtjes’ en expansie uitlaten van intussen legendarische merken als Ack Bant, Bullet, Reimo of Gianelli. Die uitlaten waren het definitieve eind voor het prettig brede toerengebied waarin een RD presteerde, maar ze leverden een aanzienlijke vermogenswinst op. Qua snelheid zorgden ze ook vaak voor het definitieve eind van de taaie motorblokken. De expansie-uitlaten (vaak in combinatie met aangepaste luchtfiltering) vroegen een nadrukkelijk andere sproeierbezetting van de carburateurs. Dat werd in alle haast nog wel eens vergeten en resulteerde doorgaans in brandgaten in de zuigerkoppen.

De onderdelenvoorziening

De onderdelenvoorziening voor deze Yamaha is redelijk. Maar NOS (New Old Stock) wordt schaars en heeft zijn prijs. Het Nederlandse CMSNL,com is een mondiaal opererende onderdelenleverancier. Knal naar Potz heeft ook nogal wat technische delen. Maar koop in elk geval een zo origineel en kompleet mogelijk exemplaar. Denk voor een net exemplaar aan bedragen tussen de € 2.400-3.000. De prijstrend is stijgend.

Wat techniek

Yamaha RD350: Tweecilinder tweetakt, 347 cc, compressie 6,2/6,6:1, carburatie 2, Mikuni VM28 SC, zes versnellingen, 39 pk@7,500 tpm. Topsnelheid: meer dan 160 km/u