Wrappen kan ook stijlvol zijn

Carwrappen kan ook stijlvol gebeuren

We stonden bij een mooie Porsche Speedster (repica) en verbaasden ons over een ´naadje´ op de achtersteven. Want de auto stond zo te zien in een keurige, volle laklaag. De eigenaar kwam erbij en vertelde blij van zin dat de auto ´gewrapped´ was omdat hij al een zilverkleurig exemplaar had.

Dat auto- en motor, boot, scootmobiel en smartphone gewrap kenden we van reclame- en surf busjes. Het aantal ´decors´ is eindeloos en blijkbaar wil iedereen iets zo opvallends mogelijk. En over smaak valt niet te wtisten.

Maar het is dus ook een optie om uw klassieker zo in een nieuw pak te steken. Carwrappen, dat is de auto laten wrappen /inpakken met hoogwaardige vinyl folie. Deze folie krijgt een UV-werend, krasvast laminaat die de duurzaamheid verlengt. U kunt de auto laten wrappen in een matte of gladde kleur en in elk gewenst motief..

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN AUTO WRAPPING?

Natuurlijk kennen we het fenomeen van bedrijfsauto’s en ‘fun’mobielen.Maar car wrappen kan ook veel behoudender zijn.

De originele laklaag van de auto blijft goed beschermd tegen schade van buitenaf. Dat garandeert een stukje waardebehoud Er bestaan dan ook carwraps die geheel onzichtbaar zijn, puur om de auto laklaag te beschermen.

KAN IK DE AUTO WASSEN OF DOOR DE WASSTRAAT?

Dat is geen probleem. Houd er ook rekening mee dat u de eerste vier dagen nadat de wrap is aangebracht de auto niet moet wassen of poetsen, de folie is dan namelijk nog niet volledig gehecht.

Wat onderhoudstips:

*Was bij voorkeur de auto met de hand.

*Zorg voor schoon waswater en een schone spons en of zeem.

*Gebruik in de wasstraat een hot wax voor extra bescherming.

*Kies een standaard autoshampoo en een niet te harde SCHONE spons, doek of iets anders dat kan schuren.

*Houdt bij gebruik van een hogedruk reiniger altijd een afstand van minimaal een meter.

– Met bovenstaande tips voorkomt u krassen en zorgt u dat u lange tijd plezier zult beleven aan de wrap. Toch krassen gezien? Verwijder ze dan zelf met een haarfӧhn of laat de auto dan een paar uur in de zon staan. Krassen zullen dan doorgaans vanzelf verdwijnen.

KAN ELK AUTO GEWRAPT WORDEN?

In principe kan de wrap op iedere type auto gebracht worden. Maar voor het beste resultaat is een goede laklaag vereist.

KAN DE FOLIE ER WEER AF?

De wrap kunt u laten verwijderen. Het is raadzaam om dit te laten doen door een specialist op dit gebied. Er zullen dan geen lijmresten meer overblijven en de lak zal er net zo uitzien als voor de wrap.

IS CAR WRAP SCHADELIJK VOOR DE LAK?

De auto laten wrappen is niet schadelijk voor de auto. Een goede en goed aangebrachte wrap kan zelfs de autolak jaren beschermen tegen bladluizensap, vogelpoep, fijnstof, UV-stralen en andere elementen die lak onvriendelijk zijn.

En dat naadje?

De wrap op deze Speedster zit er al een poos op. De maximale baanbreedte van de folie was indertijd nog 1,5 m. Zodoende.