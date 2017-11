Wheels in the West, nieuwe oldtimerbeurs in de randstad

Oldtimers in de strijd tegen slokdarm- en maagkanker

Als het aan het enthousiasme en de voortvarendheid van de organisatie zou liggen, dan wordt de eerste editie van Wheels in the West meteen al een daverend succes. Bijna dagelijks zien we berichten op social media voorbij komen. En dit allemaal met het goede doel in gedachten, hulp aan de jaarlijks ruim vierduizend mensen in Nederland die van hun arts te horen dat ze slokdarm- of maagkanker hebben. De netto opbrengst van de entreeprijs gaat naar het Slokdarm- & Maagkanker Fonds.

Op circa 11.000 m² beursoppervlakte wordt een sfeer, beleving en klasse gecreëerd die past bij de klassiekers en hun tijd. Naast de tentoonstelling van de auto’s komt er op de beursvloer ruimte voor stands met toebehoren, clubs en adviseurs. Er zal een afwisselend aanbod van oldtimers te zien en te koop zijn, maar ook enkele interessante privé collecties te bewonderen.

Veiling

Ook altijd eens bij een veiling willen zijn? Liefhebbers van klassieke auto’s krijgen de mogelijkheid om tegen opbod deel te nemen aan de veiling van enkele bijzonder mooie exemplaren. Ook kunt u auto’s bekijken die online bij het veilinghuis worden aangeboden. Er worden diverse auto’s aangeboden in verschillende prijsklassen.

Wheels in the West wordt op 30 september en 1 oktober gehouden in het Plantariumgebouw op de grens van Hazerswoude en Boskoop. Het zal een mooie beurs worden, een hal vol met klassieke auto’s en aanverwante zaken. Ook wij zullen er met een stand aanwezig zijn, waar u weer voor slechts € 29,50 een nieuw abonnement kunt nemen of kunt verlengen. Er zijn ook oldtimers te koop. En op 1 oktober wordt er tevens een oldtimerrit georganiseerd. Lijkt mij dat je als klassiekerliefhebber weer een mooie date hebt. En dat maakt het leven alleen maar leuker, toch? Meer informatie en tickets via www.wheelsinthewest.nl.