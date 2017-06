Wat gemengd zomernieuws.

Een beurs in de vrije natuur, kopt het persbericht en denk dan aan een vergelijking met de grote Britse shows zoals daar natuurlijk Beaulieu door je gedachten schiet. Zo’n vergelijking, dat is natuurlijk goed nieuws, in combinatie met de zeeën van ruimte rondom de plek van vermaak kan het ook nog wel eens gaan werken.

De Farm & Country Fair is echter niet alleen een oldtimershow. Met een breed scala aan kunst, decoratieve en praktische producten, een boeiend programma én het boerenleven is het veel meer. De witte punttenten, honderden shows, kleurrijk bloemwerk en vele exposities zorgen op 23, 24 en 25 juni voor een ongedwongen dag in de vrije natuur.

Het vintage plein staat echter wel vol met klassieke voertuigen en natuurlijk de populaire foodtrucks en vintage producten. Het vintage café wordt gerund door jonge meiden, allemaal liefhebber van de jaren ’60 en ’70. Daar kunt u nog eens de blits maken met uw Jaguar E-type of Ferrari 308. Ook is hier de kleine nostalgische kermis te zien. Er is een machineplein waar landbouwvoertuigen en machines van vroeger – soms nog in actie – te bewonderen zijn.

En wat dacht u van de uitgebreide loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog, compleet met legervoertuigen, bijzondere displays en re-enactors?

Voor elke leeftijd en interesse is er veel te beleven. De Farm & Country Fair in Aalten is op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni geopend van 10 tot 21 uur, op zondag 25 juni tot 18.00 uur. Vanuit Dinxperlo en Aalten is de route aangeven met borden. Kijk voor informatie op www.countryfair.nl. Kaarten in de online voorverkoop tot 18 juni kosten € 14,50, aan de kassa € 17,50. Kinderen tussen de 4 en 14 jaar € 5. Parkeren kost € 2,50 per dag. De Farm & Country Fair wordt gehouden aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten. Meer informatie via www.countryfair.nl.

Farm & Country Fair.jpg: Er zijn klassieke voertuigen, maar er is een hele hoop meer te zien en te doen