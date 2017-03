Een VW Kever: Verkeerd afgelopen

5 SHARES Deel Tweet

Verkeerd afgelopen. En dat zijn er in de lo0p van de jaren een paar dingen geweest in het Arnhemse… Op weg naar het Arnhems Oorlogsmuseum 1940-1945 zagen we aan het uiterste randje van Arnhem, op de Kempenbergse weg deze Kever staan naast een (verlaten?) huis.

Het is duidelijk dat dit geen Kever met een oorlogsverleden is. Maar het is wel een van de vele klassiekers die je hier in de rustiger randen van Nederland gewoon in het wild kunt zien somberen. In de buurt van Usquert zagen we tussen allerlei struiken zelfs een bodyshell van een E-type en een paar boerderijen verder stond nog een heel nest BXsen.

Neem dus bij elke mogelijke rit zoveel mogelijk landelijke binnenwegen en houdt de ogen goed open.

Dat is hoe dan ook toch het handigst in het verkeer.

We wensen u een schitterend voorjaar toe!