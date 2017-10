Vroeger… Herinneringen aan Kreidler en Zündapp

In AutoMotorKlassiek nummer 11 staat een mooi Kreidler verhaal. Dat verhaal maakte herinneringen los. El laat het dan aan een Zündapp zijn… Maar toch…

Vroeger

Ach ja. Vroeger is voorbij. Maar in 1972 duurden feest avonden enorm lang en werd de feestvreugde verhoogd door veel bier en tapse sigaretten waar je in elk geval enorm van ging hoesten. En daarna reed je gewoon naar huis. Ergens vroeg in de ochtend hingen twee volle manen verwijtend in de al wat lichter wordende hemel. De jonge God en zijn machine vonden elkaar in opperste harmonie. De zomernachtlucht deed wonderen en het aantal manen nam kalmpjes aan weer af. En zo rijdt je dan opeens langs de Knorr fabriek en weet je dat je weer helemaal op koers ligt. Want via Loosdrecht kan je over de Bloklaan.

De Bloklaan ligt er fantastisch bij

En die ligt mooi tussen de plassen en zo ongeveer aan het eind zit er een magistrale bocht in. Gniffelend onder toch weer twee volle manen, de avond was perfect geweest. Alleen de droomprinses was in rook opgegaan. Maar dat was niet erg. Borden informeerden passanten dat Loosdrecht op echte riolering werd aangesloten. Rioleringswerk gaat samen met opgebroken wegdekken en gericht graafwerk. Ter hoogte van jachthaven de Wolfshoek was een heel ander stel feestgangers afscheid aan het nemen. De wankele uitzwaaiers stonden losjes gegroepeerd om een Jaguar waarvan de bestuurder blijkbaar ook een gezellige avond had gehad. Op dat moment dook er plotseling een ruiter op. Niet zo’n man die zijn paard tot malsheid brengt. Een wegafzetting. Een vrolijk rood wit beschilderde balk op schragen.

Stress bij een Jaguar

Terwijl de Jaguar en de mensen wat onrustig werden was het ook crisisoverleg achter het Zündapp stuur. Een wegafzetting. De vorige keer was die er nog niet. Is hij er nu eigenlijk wel? Ergens in dit rustige analysetraject raakt de brommer de wegafzetting. De klap wordt volledig opgevangen op de onderarmen. De balk wipt uit zijn schragen en zoek een plekje in het zand. De gecamoufleerde KS50 en zijn berijder komen naast de Jaguar liggend tot stilstand. Een jonge vrouw in avondkleding draait zich naar een ook keurig geklede man en gilt; ‘Lul! Kijk nu wat er van komt!’.

Ruzie naast de Jaguar

Met enige moeite verlaten wat Jaguar inzittenden hun roofdier. Een ervan struikelt over de op de grond liggende brommer en slaat met zijn snuit op een dromerig voor zich uitkijkende putdeksel. De situatie van de ex feestgangers loopt uit de hand. Dan rest je als zeventienjarige niets anders dan je zaken maar weer zelf op te knappen. Gelukkig weegt een Zündapp minder dan een Jaguar. Om die Jaguar heerst inmiddels een serieus opstootje. Maar zie je wel dat er niets aan de hand is? Want de motor loopt alweer. Hoppa. Strak door het zand weg van die ruziënde automobilisten en uitzwaaiers. Lekker naar huis. Mijn mandje in…

Eind goed, al goed

Zo gezegd zo gedaan. Alleen het opstaan de volgende dag was minder. De armen deden nog meer pijn dan de kop. Het verhaal eindigde met twee gipsen armen en een stuur waarvan de uiteinden een centimeter of twintig naar achteren waren gebogen.

De les is natuurlijk dat automobilisten de schuld van de meeste motorongelukken zijn. Twee dagen later kocht ik mijn eerste motorfiets. Een Jawa 250 uit 1956. Want brommer rijden was me toch echt te gevaarlijk geworden.

Maar Kreidlers en Zündapps blijven leuk.

Net als onze jeugdherinneringen.

