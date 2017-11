De Volvo 240 GL Injection. In AMK nummer 5, het meinummer

De Volvo 240 lijn is legendarisch en onverwoestbaar. Vijf jaar na dato sinds de mijne is verkocht voor export naar Afrika (met nog 5 andere Volvo 240’s) staat hij nog steeds op Google street view. Bij de boom die intussen ook al is verdwenen.

De Volvo 240, een klassieker met een heel lange adem

Volvo stond voor kwaliteit en stond aan de wieg van het veiligheidsdenken. Volvokopers en rijders waren serieuze mensen met respect voor de wereld en de techniek. De betere burgerij en middenstand, lokale notabelen, de huisarts, de dierenarts. Dat soort mensen.

In alweer het meinummer van Auto Motor Klassiek zetten we de spotlights op een wel heel mooi oud geworden exemplaar. Maar ach: Is 27 jaar oud? Niet voor een Volvo. Natuurlijk is ons fotomodel, de welhaast smetteloze Volvo 240 GL Injection uit 1990 met nagenoeg complete onderhoudshistorie, een perfecte kapstok om de Volvo 240’ers nog eens stevig onder de loep te nemen.

Intussen is zo’n Volvo 240 nadrukkelijk gedateerd. Dat is niet erg, het is zijn charme. En het doet niets af aan zijn praktische inzetbaarheid. Zo’n Zweedse tank is ook in het huidige verkeer nog een heel serieuze speler. Zeker als het een late inspuiter is zoals onze ‘Volvo voor een dag’. De auto brengt zijn berijder en inzittenden op een rustige, maar zekere manier en met autoriteit naar waar ze maar willen gaan. Dit in tegenstelling tot de laatste generaties Volvo, die van de marketingafdeling een dosis BMW genen mee hebben gekregen om klandizie bij dat merk weg te halen. We mogen concluderen dat de Volvorijders 2.0 vaak tot een duidelijk minder ontspannen, gehaaster soort horen. Toch een soort van jammer. En of die nieuwe Volvo’s net zo lang mee gaan als de Volvo 240’s die bij kilometrages tegen de vier ton nog gewoon handelswaarde hebben?

In het artikel in AMK nummer 5 staat het hele ontwikkelingsproces van deze generatie Volvo’s

Want waar het voor de oppervlakkige beschouwer kijkt dat alle 2.685.171 gemaakte Volvo 240’s identiek zijn, daar zit toch een wereld van nuanceverschillen en onderhuidse afwijkingen. De verschillende uitvoeringen met de erbij behorende motoren en transmissies, de benzinemotoren, de turboblokken, de diesels. En dan zijn er ook nog de verschillen tussen de Volvo’s die per land naar de wensen van de importeurs werden gemaakt en geleverd. De uitvoering zoals die van ons fotomodel is bijvoorbeeld nooit in Nederland geleverd, maar is een inmiddels volledig ingeburgerde Belgische asielzoeker.

Ook uit de US

Er worden inmiddels zelfs oorspronkelijk in de US geleverde Volvo 240’s teruggebracht naar de oude wereld. En die hebben zo ook weer hun kenmerken. De bumpers zijn natuurlijk anders in verband met de Amerikaanse aanrijdingseisen, maar de modelontwikkeling is ook afwijkend van de Europese. Ook al die details leest u in het meinummer van AMK

Als met al zult u, als u zelfs maar als oppervlakkig geïnteresseerde in het Volvo fenomeen bent, de Volvo 240 met een heel andere blik bekijken. Misschien wordt u er wel op een rustige manier hebberig van. En als u dan eenmaal Volvo 240 bezitter bent dan kunt u rustig doorrijden totdat de laatste druppel aardolie is opgesoupeerd.

Daarna laat u hem gewoon ombouwen naar elektrische tractie.

Want die optie wordt ook al aangeboden door Marijn Hendriks van van Voltive e-mobility