De Volvo 1800 S. Coherentie en betovering

Onze gestrekte benen getuigen van een lage en sportieve zit. Robuuste en vertrouwenwekkende klanken dringen aangenaam brommend de cockpit binnen. Een spiegelbeeld verraadt het prachtige lijnenspel, dat het evenzeer beeldschone passagierscompartiment omarmt. En iedere seconde lijkt het interieur op decente wijze nieuwe details aan ons bloot te geven. Wij bevinden ons in de Volvo 1800 S uit 1967 en hij is van Johan Stoop.

Een vermaarde klassieker die geheimen bloot blijft leggen. Het is alsof de ontwerpers Pietro Frua en Pelle Pettersson het erom hebben gedaan. Des te langer de Volvo van binnen en buiten aanschouwd wordt, des te meer zaken spreken tot de verbeelding. Van deurklink tot vleugel, van achterlicht tot koplamp, van instrumenten tot hendels, van tankdop tot binnen compartiment: de 1800 S verrast. Hoe goed je de auto ook kent. Alles is doordacht en prachtig gedetailleerd, zonder dat de bejubelde elementen van deze Volvo zich onaangenaam en overdadig aan de bewonderaars opdringen. Coherent. Dat is de betiteling waar het formidabele ontwerp, dat vergezeld wordt door evenwicht, het meest aanspraak op maakt.

Harmonie in bescheidenheid

Want harmonisch is deze Volvo in alle bescheiden toonaarden. Robuuste techniek gaat hand in hand met fijne rijcapaciteiten en aansprekende details. De lage zit blijkt comfortabeler dan gedacht en de Volvo is in staat om prima mee te komen met het verkeer van alle dag. De B18 B motor (met 2 SU HS 6 carburateurs, een scherpere nokkenas af fabriek en 103 PK) geeft de Volvo een kwiek karakter en heeft voldoende koppel beschikbaar. In combinatie met het degelijke onderstel bezorgt hij de Volvo 1800 S vooral toer kwaliteiten. Daarnaast zorgt de standaard Laycock de Normanville “D” overdrive voor een prettig comfortabele en rustgevende plus. Het komt het karakter van de creatie van Pietro Frua en Pelle Pettersson nóg meer ten goede.

Kenmerkende details

Wij ervaren de indrukken vanuit de goed zittende en met leer beklede stoelen. Zoals gezegd genieten wij niet alleen van het rijden, maar ook van de kenmerkende details in deze auto. De instrumenten zijn voorzien van prachtig chroom, de panelen en het meubilair laten een geperforeerd Volvo logo zien en de bedieningshendels (inclusief het pookje en de handrem) tonen fijnmazigheid. Volvo verstond bij deze 1800 S de kunst van outillage, zonder zich te buiten te gaan aan overvloed.

Toonbeeld van nuance

Die betiteling zegt eigenlijk alles over de 1800 S en zijn familieleden. Eigenaar Johan Stoop is blij met zijn auto. “Ik ben gevallen voor de prachtige vormen. En de auto is ook goed. Hij verkeert in een goede staat en technisch is er, op een te vervangen uitlaatdeel na, weinig mee aan de hand. Deze Volvo is slim en mooi ontworpen en geniet veel aanzien. Ik ben er content en blij mee.” Over blijdschap gesproken: die valt ook ons ten deel. Want wij hebben simpelweg genoten van dit voorbeeld van ontwerpkunst, balans, nuance en robuustheid. Een voorbeeld ook, dat ons opnieuw heeft laten inzien waarom de P1800 en zijn familieleden zo geliefd zijn in klassiekerkringen. Hyllning till designersna!

