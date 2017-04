Verkeerd afgelopen: een Cobra in Eerbeek

5 SHARES Deel Tweet

De AC Cobra’s horen tot de meest iconische auto’s in de geschiedenis

De vraag naar deze legendarische sportwagens was al vanaf het begin zo groot dat hele volksstammen in Engeland en Amerika zich stortten op het namaken van Cobra’s. Maar laten we even beginnen bij het begin:

In 1953 presenteert het Britse AC de Ace. De door John Tojeiro ontworpen sportwagen heeft duidelijk wat lijnen geleend van de Ferrari 166 MM Barchetta. Maar onder de motorkap zit geen V12, maar een gedateerde tweeliter zes-in-lijn met maar 100 pk. In 1956 wordt er tegen meerprijs de tweeliter l6 van Bristol leverbaar. Deze 130 pk-sterke krachtbron is een doorontwikkeling van de motor van de vooroorlogse BMW 328.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

In 1961 krijgt AC een brief binnen van Caroll Shelby, waarin hij AC vraagt hem een Ace te bouwen met een V8. AC wil dat wel, maar vraagt aan Shelby of hij voor een passende motor kan zorgen. Shelby benadert eerst Chevrolet, maar daar zit men niet te wachten op een Corvette-concurrent met Chevy V8. Ford heeft wel interesse in het project en heeft juist het nieuwe 4.3 V8 (260ci) blok klaar. Die motor wordt verscheept naar Engeland, waar de monteurs van AC het blok in de Ace met chassisnummer CSX2000 lepelen. Het resultaat is verbluffend, de Cobra zit in 4.3 seconden op de honderd en heeft een topsnelheid van bijna 250 km/u. Dat zijn nu nog top waarden. In 1962 waren ze verbijsterend.

Cobra’s maken? Dat doet iedereen!

Na al die succesen kwam de bouw en leverantie van kit cars en replica’s pas echt goed op gang. Meer dan veertig bedrijfjes in Engeland en de USA lieten zich meeslepen door passie en kansen op winst. De meesten daar van produceerden in hun hele levensduur maar een paar kits of auto’s. En bij sommige kits en de kant en klare replica’s was de kwaliteit bedroevend.

Maar ergens is elke Cobra, Cobra kit car of replica ooit zijn leven bij een liefhebber begonnen. Maar net zoals altijd hebben relaties die gebaseerd zijn op passie niet het eeuwige leven. De Cobra die wij vonden had schade opgelopen en had het daarna hoger op gezocht. De schade zit rechts achter en de man die de auto op zijn dak zette moet gedacht hebben ‘Wat je niet ziet doet je geen pijn’. De auto staat op de Coldenhovense weg in Eerbeek.