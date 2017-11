Net zoals aan de andere kant van Het Kanaal dan wel de Noordzee er in het openbaar onder klassiekerliefhebbers niet gesproken mag worden over The M-word – wij hebben het dan over de Austin Metro, Maestro en Montego – spreekt diezelfde doelgroep op het Continent liever niet over de Vauxhall Viva…

Populairder dan de VW Kever

Hoewel het wereldwijd een zeer gewaardeerd en populair voertuig was waar wij zeker nog eens op terug zullen komen. De Vauxhall Viva heeft een aantal interessante kenmerken. Zo werd dat autootje na de introductie in 1963 in mum van tijd het meest geïmporteerde voertuig in Canada. Veel populairder dan de Volkswagen Kever. Op de tweede plek was toen de Vauxhall Victor te vinden; daarna pas de Kever… In de jaren zestig werd de Viva – een product van moedermaatschappij General Motors – in verschillende landen geassembleerd. Bijvoorbeeld in Denemarken, (toen nog West) Duitsland, Nieuw Zeeland, Australië en zelfs Nieuw Guinea! De Viva was leverbaar in veel landen en kreeg daar ook een eigen typebenaming. In Frankrijk heette de Viva ‘Envoy’, in Canada ‘Epic’ in Australië werd helemaal niet gesproken over Vauxhall omdat ze bij een andere General Motors dochter werden geproduceerd en noemde men de auto Holden Torana. De andere modellen van Vauxhall, Firenza en Magnum was hetzelfde lot beschoren…

Bob Marley

(Pop)sterren als Bob Marley verplaatsten zich eveneens in een Viva. Die van hem was crèmekleurig. Zou dat geleid hebben tot zijn kaskraker ‘Lively Up Yourself’? En dan hebben wij nog Elvis Costello, want wat dacht u van zijn tekst daterend uit 1978 “I’ve been a bad boy with the standard leader. My neighbour’s reving up his Vauxhall Viva. On the Beat, on the Upbeat”. Ook wijlen Formule 1-coureur James Hunt was nauw betrokken in de publiciteit voor de Viva waarbij opgeschoten boy racers de boodschap meekregen naar de dealer te gaan en dan te zeggen “Tell them James Hunt sent You”. Begonnen in september 1963 stopte de productie in 1979. De Viva was in verschillende uitvoeringen leverbaar. Ook als gesloten besteller. In 2015 zag de Viva opnieuw het levenslicht. Een kleine, in Korea gebouwde hatchback.