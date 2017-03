Urals, Dneprs, Harleys, Honda’s en Kawa’s als filmsterren

7 SHARES Deel Tweet

Motorfietsen als filmsterren. Of: Urals en Dneprs: De overenkomst tussen Indiana Jones en Saving private Ryan

Ha! Dat is een makkelijke: In allebei de films rijden zijspancombinaties die doen als of ze BMW’s zijn, maar die Russische driewielers zijn.

En in allerlei andere films die oorlogsgerelaterd zijn doen Harley-Davidson Softails alsof ze Liberators zijn. Het is allemaal een kwestie van een soort van omgekeerde make-up die tot doel heeft deze filmsterren er juist ouder in plaats van jonger uit te laten zien.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

In films worden motorfietsen vaker in uiterlijk aangepast. Dat gaat bij een motor immers eenvoudiger dan bij een auto. Een andere tank, andere spatborden. Wat polyesterwerk. Klaar!

Maar ook ‘gewone’motorfietsen kunnen filmsterren worden.

In Top gun reed Tom Cruise op een Kawasaki GPZ 900 R. Wijlen Prince deed het is 1984 een stuk rustiger aan op een Honda CB400 Automatic en in Stallone’s Rambo in First Blood acteert er een Honda XL250 aanzienlijk overtuigender dan de hoofdrolspeler. En in Quantum of Solace reed 007 zelf op een Montesa Cota 4RT.

En als er dan straks tijd is voor een avondje zappen en zoeken, dan zijn de aanraders A girl on a motorcycle uit 1968 met een heel jonge Marianne Faithfull en Hells Angels on Wheels uit 1967.

Dat alles in de media niet altijd is wat het lijkt wordt bewezen door Keira Knighly op een Ducati…

We wensen u een prettig weekend toe. En mocht u naar de motorbeurs in Hardenberg gaan, let er dan op dat die op een nieuwe locatie, nog oostelijker is. Dat geeft dan de kans om na de beurs in Duitsland te gaan shoppen. De wijn en whisky kosten daar de helft van wat ze bij ons kosten.