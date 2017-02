Uniek. De enige Audi Super 90 Karmann Cabriolet ter wereld

27 SHARES Deel Tweet

We gaan nog even terug naar het eerste weekend van februari. Tijdens de Bremen Classic Motorshow kon het in groten getale opgekomen publiek van de unieke gelegenheid gebruik maken om een aantal bijzondere modellen en prototypen van Karmann te aanschouwen. Het hoofdthema stond in het teken van een zeldzame collectie. Niet ver van de Sonderschau stond een auto, die daar zeker tussen had gepast. Hij maakte echter geen onderdeel uit van de Karmann verzameling, maar is in eigendom van de Duitser Stephan Wöber: de Audi Super 90 Karmann Cabriolet.

We vallen met de deur in huis. Deze op de Auto Union stand tentoongestelde Audi is de enige Karmann Cabriolet van de Super 90 ter wereld. Een {Einzelstück} dus, dat bij een eerste glimp onmiddellijk onze volledige aandacht trok. De Audi Super 90 Karmann Cabriolet van Wöber maakte in Bremen niet zijn beursdebuut. Dat deed hij in 1967, waar hij als prototype op de prestigieuze IAA aan het publiek werd getoond. De overweging werd gemaakt om de auto in productie te nemen. De verantwoordelijken voor het een paar jaar eerder in ere herstelde Audi richtten zich onder regie van Volkswagen op de lopende F103 reeks, waar ook de Super 90 deel van uitmaakte. Die F103 reeks was aanvankelijk bedoeld om de merknaam Audi éénmalig terug te laten keren, nadat VW Auto Union van Daimler Benz had overgenomen.

Vijftig jaar na publieksdebuut in Bremen

De nieuwe reeks verkocht echter zó goed, dat Audi moeder Volkswagen toch ruimte zag om bij wijze van proef een cabrio door Karmann te laten vervaardigen.Die cabriolet werd de auto, die wij een kleine vijftig jaar na zijn publieksdebuut in Bremen troffen. Een vervolg kwam niet van de grond, maar de unieke Karmann werd wel gekoesterd. Twintig jaar na productie kwam de jonge Stephan Wöber de Audi tijdens een beursbezoek op het spoor. Hij raakte direct in de ban van de open Super 90. Tot zijn eigen verrassing kon hij de auto voor een redelijke prijs overnemen. Tot op de dag van vandaag is de Karmann Audi in het bezit van de Duitser, die de auto uiteraard goed conserveert maar ook gewoon met de Audi rijdt.

“Gemaakt om mee te rijden”

“Daar is hij voor gemaakt”, zegt Wöber. “In de zomer zet ik hem in voor toerritten. En in de winter rijd ik er niet mee. Als de auto wordt geshowd op een beurs, zorg ik ervoor dat hij per trailer wordt vervoerd, want zout is erg slecht voor een niet tegen roest beschermde auto.” Dat laatste duidt erop, dat de Audi Super 90 van Wöber als prototype het levenslicht zag. Niet bedoeld om mee te rijden, maar om de mogelijkheden van een Audi in combinatie met het vakmanschap van Karmann te tonen.

Gebruikssporen maken prototype levend

“Ik hou de auto technisch goed bij en zorg uiteraard voor een goede conservering. Maar wat je hier ziet is een auto, die zeker qua opbouw nog zo goed als origineel is.Dat geldt ook voor de Mitteldrückmotor. Die bewijst technisch, een historische schot in de roos te zijn. Hij is betrouwbaar en ook best zuinig.” Het patina op de Audi, bijvoorbeeld mooi zichtbaar op de kapconstructie, geeft de unieke cabriolet veel karakter. En dat wordt versterkt door de sfeer van luxe, die je in het binnenste van de Audi aantreft. En toch: het feit dat de door ons ontdekte Audi een one-off was maakt hem alleen maar meer bijzonder. Zeker met de wetenschap in het achterhoofd, dat de eigenaar zijn prototype gewoon aan het wegverkeer toevertrouwt.