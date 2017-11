Uitzonderlijk: International KB7

Alweer een tijdje geleden kwamen wij in het Britse King’s Lynn tegen het sluiten van de markt de hierbij afgebeelde International KB7 uit 1947 tegen. Als ‘vracht’ van deze aan de kentekenplaat te zien uit het Amerikaanse Washington afkomstige mastodont, een gigantisch – Duits – orgel… De door dit orgel geproduceerde klanken zullen de hele dag wel duizenden bezoekers vermaakt hebben? De truck op zich, gezien het andere gemonteerde nummerbord, is voorzien van een geldig Brits kenteken en laten wij maar zeggen cosmetisch gerestaureerd. Niet smetteloos, want dan verdwijnt de historie van zo’n krachtpatser. Uitzonderlijk, maar dan ook wel héél uitzonderlijk, traceerden wij dezelfde truck, maar nu zónder laadbak, enkele maanden later, onderweg ergens in Overijssel in een voortuintje aan. De Amerikaanse èn Britse kentekenplaten zitten er nog steeds op…