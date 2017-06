Uiterst zeldzame McLaren ’s in Louwman Museum

Uiterst zeldzame McLarens in Louwman Museum

Louwman Museum van 7 juli tot en met 27 augustus in teken van McLaren

Geschiedenis van het legendarische merk wordt getoond aan de hand van unieke collectie racewagens en straatauto’s

Tentoonstelling wordt geopend door Amanda McLaren

Nederlandse première 720S tijdens tentoonstelling

In het Louwman Museum in Den Haag is van 7 juli tot en met 27 augustus aanstaande de overzichtstentoonstelling McLaren te zien, waar een groot aantal straat- en raceauto’s van het legendarische sportwagenmerk is samengebracht. De tentoonstelling wordt geopend door Amanda McLaren, de dochter van Bruce, de grondlegger van het merk.

Ayrton Senna

De tentoonstelling telt in totaal zestien auto’s afkomstig uit privécollecties, diverse musea, McLaren Automotive in Woking (UK) en Louwman Exclusive. Te zien zijn onder andere de MP4-5B uit 1990 waarmee Ayrton Senna wereldkampioen werd. Maar ook de legendarische 1996 BMW F1 GTR Le Mans van Marc Duez, Jacques Lafitte en Steve Soper en de M8F Can-Am winnaar van Peter Revson uit 1971 maken deel uit van de verzameling. Natuurlijk ontbreken de kampioensauto’s van Mika Häkkinen en Lewis Hamilton niet. De liefhebbers van auto’s met een dak komen ook aan hun trekken: de in Harrods-kleuren uitgevoerde P1 GTR, een 12C Spider MSO 50th Edition en een 675LT Spider maken eveneens deel uit van de tentoonstelling. Voor het Nederlandse publiek beleeft de gloednieuwe 720S zijn debuut tijdens de tentoonstelling.

Successen

Volgens Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum, geeft de tentoonstelling een mooi beeld van het merk: “McLaren heeft een prachtige geschiedenis die we aan de hand van een bijzondere collectie auto’s laten zien aan het grote publiek. Er zijn unieke auto’s bij die zelden of nooit eerder tentoongesteld zijn.”

Arjen van Beek, directeur van Louwman Exclusive, de Nederlandse importeur van McLaren, over het initiatief:

“De tentoonstelling is belangrijk voor het Britse merk. We laten niet alleen zien dat McLaren een rijke geschiedenis heeft met grote successen, de tentoonstelling maakt ook duidelijk dat de auto’s van nu profiteren van de kennis en ervaring opgedaan in de autosport. Wie voor een McLaren kiest, kiest voor een automerk om trots op te zijn.”

De tentoonstelling ‘McLaren’ in het Louwman Museum in Den Haag is van 7 juli tot en met 27 augustus te zien. Kaarten kunnen online worden besteld via louwmanmuseum.nl.