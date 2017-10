De Toyota Land Cruiser in AMK nummer 11

De Toyota Land Cruiser. Dat zou volgens Toyota fans de beste Jeep-achtige zijn die Land Rover nooit gemaakt heeft.

Voordat dit soort voertuigen obees en met luxe behangen werden, waren het stukken gereedschap, werktuigen. Ze moesten kunnen functioneren onder de meest minimalistische omstandigheden. En intussen is en Land Cruiser (bijna) even iconisch als een Land Rover.

Redenen voor succes

Objectieve warnemers stellen daarbij dat het mondiale succes van het grote voorbeeld, de Land rover met name gebaseerd was op het feit dat de alleskunners werden verspreid door wat toen nog het United Kingdom was. En dat was ongeveer in de tijd dat ‘Engeland’ groter was dan dat Europa ooit kan worden. Als de enorme ‘thuismarkt’ voor het succes van de Land Rover zorgde, dan was het succes van de Land Cruiser slechts gebaseerd op één ding: Betrouwbaarheid.

En dat niet alle geproduceerde Land Cruisers nog onderweg zijn heeft dan ook maar één reden: Roest.

De Toyota Landcruiser staat al ruim 60 jaar voor kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Drie essentiële elementen die de bouwstenen hebben gevormd voor een inmiddels rijke historie. Die historie heeft ertoe geleid dat de Landcruiser inmiddels bijna een zelfstanding merk is geworden, misschien wel net zo sterk als het merk Toyota zelf. Toyota Landcruisers worden daarbij niet voor niets wereldwijd beschouwd als de aller beste all roads.

Vanaf 1955

In augustus 1955 werd de Landcruiser 20 serie geïntroduceerd. Sindsdien begon Toyota met de steeds grotere variatie van de Landcruiser modellen door continue oriëntering naar de wens van de klant, wereldwijd bijvoorbeeld: de eerste Landcruiser station met lange wielbasis, zowel als 2 deurs als ook 4 deurs.

In 1960 werd die Landcruiser 40 serie (J4) als opvolger van de Landcruiser J2 & J3 geïntroduceerd en tot 1986 gebouwd. Met dit model wordt de Landcruiser ook in Europa bekend.

De Landcruiser 40 serie is ook in verschillende wielbasissen leverbaar geweest, de korte Landcruiser 40, middelde 43 / 46 en de lange 45 / 47 als Hard Top, Soft Top, station of als Pick-up. In Brazilië werd de 40 serie onder licentie tot 2001 onder de naam Toyota Bandeirante gebouwd en verkocht.

De 40 serie was vooral een werkpaard en de kopers vooral van de belangrijke VS – markt verlangen steeds meer naar een moderne, comfortabele terreinwagen, die voldoende ruimte beidt en vooral voor de vrije tijd gebruikt zou kunnen worden.

Toyota reageerde hierop en introduceerde met de Landcruiser J5 (FJ55 & 56) in 1967 een nieuwe eigen Landcruiser – serie, de Landcruiser Station Wagon – comfortabel en voldoende vermogen voor de openbare wegen.

De HZJ75 sersie

Onze hoofdrolspeler is er eentje uit de 70 reeks, een HZJ75 versie. Die combineert de lange wielbasis met de onverwoestbare 4,2 liter ongeblazen zescilinder diesel.

Omdat we met AutoMotorKlassiek weer de barre wintertijd tegemoet gaan staat er in dat nummer dus het verhaal over een woest functionele Land Cruiser ‘Camper’. Een soort survival mobiel 1.0. Een stoere doos op bladveren en met een ongeblazen 4,2 zescilinder diesel. Eigenaar Menno Weeda kocht de basis van zijn droom auto in Oostenrijk met maat 260.000 kilometer op de klok. En nu is hij helemaal naar wens.

