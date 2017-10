3 SHARES Deel Tweet

Suzuki’s eerste viertakt

Suzuki was ooit een tweetaktfabrikant, En wat voor eentje. Het was de eerste fabrikant die het lukte een betrouwbare 500 cc tweetakt twin te maken. En hoe ver we ook van die tijd afgegroeid zijn: Ooit was een 500 cc meteen vermogen van meer dan 45 pk een beest van een machine. Zo’n T500 of GT 500 is intussen ook highly collectable trouwens.

Intussen zijn tweetakten al weer zo lang historie dat ze weer bijna terug komen. Maar omstreeks het midden van de jaren 70 moest ook bij Suzuki het roer om. Tweetakten en milieu botsten te hard en om de concurrentie aan te kunnen moest Suzuki ook een 750 cc viercilinder hebben.

En omdat Suzuki kon leren van Honda, Yamaha en Kawasaki werden de eerste Suzuki viertakt viercilinders – terwijl de tweetakten rustig naar hun eind liepen – meteen maar de besten onder wat bekend werd als ‘UJM’s”, Universal Japanese Motorcycles. De ‘standaard’ viercilinders uit het land van de Rijzende zon.

Een wat vriendelijker uitleg over die afkorting is overigens dat het ‘universal’ sloeg op de brede inzetmogelijkheden van dit soort motoren. Zo’n machine met een laag stuur was immers een sportmotorfiets, met een racekuip was hij nog sneller. Met een hoog stuur en een windscherm of toerkuip werd de motor een volwaardige toerfiets.

Alweer een viercilinder

Het nadeel was dus dat de razendsnel verwende markt de Suzuki’s zag als ‘weer een Japanse viercilinder’. De impact van de CB 750 en de Z900 had de massa immers zo overweldigd dat alles dat er na kwam hoogstens met een geïnteresseerd ‘Oh ja’ werd ontvangen. Dat gebrek aan blind enthousiasme deed niet veel kwaad als het op de verkopen aan kwam. De Suzuki was met zijn dubbele bovenliggende nokkenassen en een beter rijwielgedeelte een stuk verder dan de toen alweer jarenlang meelopende CB 750 OHC, hij was dynamischer dan de cardan aangedreven Yamaha XS750 en op technisch gebied hadden de mensen van Suzuki heel goed gekeken naar de sterke punten van de Kawasaki krachtbron en de minpunten van het rijwielgedeelte daar van. Dat goed nadenken over de krachtbron had daarbij geresulteerd in een bijna onverwoestbare krachtbron met een heerlijk karakter. Voor in de gedrukte versie van AMK zijn we nu bezig met zo’n Suzuki die er op de testbank 285 (!) pk uit perst.

De beste 750 cc viercilinder aller tijden

Het resultaat was dus de beste 750 cc viercilinder aller tijden. En mondiaal liepen de verkopen prima. Door de kwalitatief hoogwaardige bouw en afwerking bleven de GS 750 motorfietsen ook lang goed en netjes ogend. En dat terwijl hun prijsniveau in de loop der jaren rustig daalde. Toen de interesse in klassieke Japanners begon op te leven bleef die voor de Suzuki GS750 duidelijk achter. En de wat later geïntroduceerde GS550’s zag helemaal niemand staan.

Er snel bij zijn

Intussen is het aanbod aan mooie GS 750’s nog niet opgedroogd, maar de spoeling wordt dunner. Gelukkig zitten de prijzen nog op een mensvriendelijk niveau. De wat minder fraai ogende exemplaren vallen momenteel bij bosjes onder de creatieve verbouwkunsten van mensen die er blij van zin café racers, street fighters, bobbers en choppers van maken. En of dat jammer is?