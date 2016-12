Startmotoren voor Klassiekers

Het duurt niet lang meer en de jubileumeditie van het Aircooled WinterFest in Autotron Rosmalen komt er weer aan. Op 7 en 8 januari wordt gevierd dat het festival al een kwart eeuw oud is en zal ongetwijfeld weer vele Volkswagen-liefhebbers op de been brengen met misschien wel Volkswagen Kever, luchtgekoelde Porsche of Volkswagenbus. Die zult u daar tenslotte ook vinden. Maar ook aanverwante artikelen daarvoor, zoals onderdelen, accessoires, lectuur en dergelijke. Nog net op tijd om de laatste stappen in het restauratieproces tot een goed einde te brengen en in de lente weer volop klaar te zijn voor het nieuwe klassiekerseizoen.

Natuurlijk heeft de organisatie weer haar best gedaan om u nog beter te vermaken. Zo is er een show ingericht met bijzondere en exclusieve Volkswagenmodellen en is er een live show. Op beide dagen wordt er een ‘Best of Show’ georganiseerd voor de auto’s van bezoekers op de showpaddocks. Het is al traditie en ook deze editie wordt op zondag 8 januari niet alleen een prijs voor de beste stand uitgereikt, maar ook een voor de beste klassieker van de autoshow. De winnaar wordt verwend met een heuse Kever, die ook dit jaar door Keverland ter beschikking wordt gesteld.

Openingstijden zijn tussen 10 en 17 uur. Entree per persoon kost € 15 aan de kassa en € 12,50 in de voorverkoop. Clubleden en kinderen tussen de 6 en 14 jaar betalen minder, jonger dan 6 jaar mag gratis mee naar binnen. Meer informatie via www.aircooledwinterfest.nl.